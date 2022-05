Unieke Apple-1 van Steve Jobs kan zomaar eens 450.000 dollar opleveren

Via de website RR Auctions kun je nu een bijzondere Apple-1 kopen, die zomaar meer dan 450.000 dollar (of 418.000 euro) kan gaan kosten. Daarnaast kun je bij dezelfde veilingwebsite nog een ander uniek item kopen. Het gaat om een uitgave van het Time-magazine, die voorzien is van een handtekening van Steve Jobs.

Het gaat hier niet zomaar om een computer. Deze Apple-1 werkt nog en is persoonlijk door Steve Jobs voorzien van een nummer. Het apparaat komt uit de persoonlijke collectie van Roger Wagner. Hij schreef het eerste boek waarmee andere mensen konden leren programmeren voor Apple-computers.

Bijzondere Apple-1 onder de hamer

Het pakket dat je in huis haalt, voor welk bedrag dan ook, is compleet. De verschillende onderdelen werken nog allemaal en zijn in goede conditie. Dit is overigens één van de eerste modellen die publiekelijk onder de hamer ging. Dit gebeurde eerder tijdens het Vintage Computer Festival, dat in 2002 in Californië plaatsvond.

Je kunt tot en met 23 juni aanstaande een bod uitbrengen. Hopelijk heb je wel diepe zakken, aangezien het veilingbedrijf verwacht dat de hardware veel oplevert. Waarschijnlijk meer dan 450.000 dollar, of 418.000 euro. Op moment van schrijven staat de teller nog op 50.000 dollar en moet je minimaal 55.000 dollar bieden.

Time-magazine met speciale handtekening

Daarnaast kun je meedingen naar een ander, bijzonder product. Dit keer gaat het om een uitgave van Time-magazine, waar Steve Jobs zijn handtekening op achterliet. Het gaat om een magazine dat 15 februari 1982 verscheen. Je treft links onderin, in het zwart, de handtekening van de Apple-oprichter aan.

Ook het magazine lijkt in een prima conditie te zijn, maar heeft wel enkele mankementen. Zo zit er een vouw in de voorkant, bijvoorbeeld. Het blad zit in een speciale case, waardoor de kwaliteit niet snel achteruitgaat. Naar verluidt moet dit magazine ongeveer 25.000 dollar (bijna 24.000 euro) gaan opleveren.

RR Auctions