De grote impact die Apple’s veelbesproken App Store wijziging heeft

De App Store staat natuurlijk vol met apps. Toch hadden dit er nog meer kunnen zijn, ware het niet dat Apple er flink veel heeft verwijderd.

Apple doet er alles aan om de App Store up to date te houden. De downloadwinkel van Apple heeft miljoenen apps die je gratis of tegen een bepaald bedrag kunt downloaden. Toch houdt de iPhone-maker haar eigen winkel goed in de gaten. Oude apps die niet meer voldoen verwijderd het uit de catalogus.

Apple schoont de App Store op

Recent liet Apple weten dat sommige apps op het punt stonden om te verdwijnen uit de App Store. Het liet bedrijven weten dat hun apps binnen 30 dagen vernieuwd moesten worden als ze in de winkel willen blijven. Het is echter geen nieuw bederijf, want het verwijderen van apps is al een proces van jaren.

Apple heeft nu een update over het verwijderen van apps uit de App Store. Al sinds 2016 is het bezig met het opschonen van de service. In die 6 jaar heeft het nu 2,8 miljoen apps verwijderd die deel uitmaken van het verschoningsproces.

Dit is waarom

Apple legt in een bericht uit waarom het precies apps uit de App Store verwijdert. Het geeft drie redenen. Door oudere apps te verwijderen blijven nieuwe applicaties beter zichtbaar. Daarnaast is ook veiligheid een van de redenen. Oudere apps hebben vaak niet de nieuwste technieken die de gebruiker moet beschermen. De laatste reden is gebruiksgemak. Nieuwere apps kunnen zich bijvoorbeeld aanpassen aan schermgroottes die veranderd zijn en maken gebruik van de nieuwste functies op de iPhone en iPad.

Als een app niet meer voldoet aan de eisen van Apple krijgen de makers een e-mail. Zij krijgen dan maximaal 90 dagen de tijd om hun app te updaten. Applicaties die worden verwijderd uit de App Store zijn nog wel steeds bruikbaar als ze al op een apparaat zijn geïnstalleerd.