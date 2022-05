Hybride winkelen bij Amac: wat is het en waarom zou je het doen?

Apple Premium Reseller Amac lanceert een nieuwe manier van online winkelen. Naast hybride werken, wat het resultaat is van twee jaar ellende, krijgen we nu ook te maken met hybride winkelen.

Amac is de eerste winkelketen die in Nederland aan de slag gaat met het concept. Wat is het precies en wat voor voordelen heeft het concept ten opzichte van online winkelen? We leggen het je in dit artikel uit.

Hybride winkelen bij Amac

Het concept van hybride winkelen in één zin uit te leggen. Het is de combinatie tussen het gemak van online winkelen met de aandacht en service die je bij fysieke winkels krijgt. Dat is hoe Amac het zelf uitlegt in het persbericht dat het vanmorgen verstuurde.

In de praktijk vertaalt dit zich in het gebruik van een platform genaamd Oktium. Hierdoor kunnen consumenten tijdens de aanschaf van hun producten, met een simpele druk op de knop, snel in contact komen met medewerkers van Amac. Niet door een chatbot of een gesprek in platte tekst, maar door middel van een videoverbinding. De medewerker loopt vervolgens met een selfiestick door de winkel en neemt de klant, als het ware, met zich mee. Uiteraard is het dan ook mogelijk je vragen te stellen en advies op maat te krijgen. Bij de keuze voor een product krijgt de consument een betaallink en wordt de bestelling, meestal, de volgende dag thuis afgeleverd.

Het gebruik van Oktium is overigens niet nieuw. In Europa maken bedrijven als Siemens en Lexus al enige tijd gebruik van het platform.

🤔 Amac? Amac is de grootste Apple Premium Reseller in Europa en de enige in Nederland. De winkel verkoopt een compleet aanbod aan Apple-producten en accessoires, maar helpt je ook bij de reparatie van je kapotte producten.

Wat heb je er aan?

Het idee achter hybride winkelen is duidelijk en zal voor een grote groep consumenten toch voordelig kunnen zijn. Op papier lijkt het idee het beste van beide werelden te combineren. “Dit gaat dus echt een stap verder dan een telefonische klantenservice of een chatbot”, zegt commercieel directeur Roelof de Rijk dan ook. “Op deze manier kunnen wij onze klanten online dezelfde service bieden en hen persoonlijk advies geven.” Net zoals dat in de fysieke winkels gebeurt, dus.

Voordeel ten opzichte van de fysieke winkels is echter wel dat Amac langere openingstijden heeft. Doordeweeks is het mogelijk om tot 21:00 uur door een medewerker geholpen te worden. Best wel lekker wanneer je overdag geen tijd hebt, maar in de avond wel wat hulp kunt gebruiken. Wat ons betreft ideaal, mits het systeem net zo goed werkt als in theorie wordt beschreven natuurlijk.