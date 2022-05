AirPods Pro 2: Europa wil verandering, Apple houdt mogelijk voet bij stuk

Ondanks de wil van de Europese Unie lijkt Apple voet bij stuk te houden. Het Amerikaanse bedrijf brengt naar verluidt de tweede generatie AirPods Pro op de markt mét een Lighting-port.

Dat is in ieder geval wat Ming-Chi Kuo verwacht. Volgens de betrouwbare analist stapt Apple ook met zijn accessoires over op USB-C, maar gebruikt het voor de AirPods Pro nog het vertrouwde recept.

AirPods Pro 2 gewoon met Lighting-port

Ming-Chi Kuo spreekt zijn verwachtingen uit in een aantal tweets. De tweede generatie AirPods Pro verschijnen volgens hem in de tweede helft van 2022. Te kort dag voor Apple om de overstap naar USB-C al te maken. De verwachting is wel dat dit in de toekomst gaat gebeuren.

Op dit moment beschikken accessoires zoals de AirPods Pro, AirPods Max, Magic Keyboard en Magic Mouse nog over een Lighting-port. Iets dat voorlopig dus ook zo zal blijven. Ming-Chi Kuo verwacht echter wel dat Apple, met deze accessoires, in de toekomst overstapt op USB-C. Gezien de druk vanuit de Europese Unie is de kans volgens hem vrij groot dat de iPhone 15 over een dergelijke aansluiting beschikt. Vanaf dat moment zou de keuze voor een volledige overstap logischer zijn.



Mocht de tweede generatie AirPods Pro daadwerkelijk in het tweede deel van 2022 verschijnen, is dit de eerste upgrade sinds 2019. De verwachting is dat het nieuwe model voorzien wordt van een nieuw ontwerp, de mogelijkheid om gezondheid te monitoren én een verbeterde geluidskwaliteit.

Europese Commissie zet stappen

De druk vanuit de Europese Unie, om de overstap naar USB-C te maken, wordt steeds groter. Onlangs maakte een divisie van de Europese Commissie bekend dat er bijna unaniem ingestemd werd met het veelbesproken wetsvoorstel. Het is nu aan de volledige commissie om hetzelfde te doen. Gezien de grote meerderheid al instemde, is de verwachting dat de wet er uiteindelijk wel gaat komen.

