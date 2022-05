Account verwijderen? Dat wordt dankzij Apple eind juni gemakkelijker!

Apps bieden vaak toegankelijke manieren aan voor het aanmaken van accounts, maar dat is volgens Apple niet genoeg klantvriendelijkheid. Het bedrijf uit Cupertino herinnert ontwikkelaars eraan dat apps in de App Store ook een gemakkelijke verwijderfunctie moeten aanbieden. Dat is vanaf 30 juni aanstaande verplicht.

Wat betekent dat concreet? Wanneer een app dus manieren aanbiedt voor het creëren van accounts, dan moeten diezelfde apps dus ook opties aanbieden voor het verwijderen van die accounts. Consumenten moeten dat binnen de app kunnen regelen en hoeven daarvoor niet door verschillende hoepels te springen.

Apple wil accountverwijdering gemakkelijker maken

Dat is de herinnering die Apple nu stuurt aan alle ontwikkelaars van apps binnen de App Store. De deadline voor de verplichte optie nadert dus, maar bestaat ook al een tijdje. De iPhone-maker introduceerde de richtlijn in juni van 2021 en stelde aanvankelijk dat die een regel zou worden vanaf januari 2022.

Maar eerder besloot het bedrijf dus de deadline naar achteren te schuiven, zodat ontwikkelaars meer tijd hebben voor het implementeren van de functionaliteit. Dit keer hoef je als ontwikkelaar niet op uitstel te rekenen. Je moet de optie uiterlijk voor eind juni implementeren, want dan wordt de richtlijn officieel een regel.

Wat vertelt de regel precies?

Het is inmiddels duidelijk dat consumenten dus ook binnen de app op gemakkelijke wijze opties aantreffen voor het verwijderen van een account. Ontwikkelaars mogen dat proces niet moeilijker maken, door alleen opties aan te bieden voor het tijdelijk uitschakelen van accounts. Als iemand een account wil verwijderen, moet dat gewoon kunnen.

Wanneer iemand een account verwijdert, dan moeten tevens alle persoonlijke gegevens gewist worden die aan dat account verbonden waren. Sommige apps krijgen een uitzondering en mogen via een klantenservice het verwijderen bevestigen. Maar het gros van de apps moet dit proces zo pijnloos als mogelijk maken.

