Dit zijn de 5 ideale iPhone-apps om te beginnen met hardlopen

Sporten is makkelijker dan ooit geworden door je telefoon of smartwatch. Maar welke apps helpen je nu met hardlopen? Wij geven je het antwoord.

We moeten allemaal natuurlijk regelmatig bewegen om gezond te blijven. Een makkelijke sport om te doen is hardlopen. Je hebt alleen een paar goede hardloopschoenen nodig om lekker relaxt te kunnen lopen. Toch wil je graag je resultaten bijhouden. Daarvoor kun je gebruikmaken van je iPhone. Maar wat zijn nu de beste hardloop-apps voor je iPhone en je Apple Watch.

Hardlopen met je iPhone

Hardloopapps zijn een goede stimulans om door te gaan met hardlopen. Doordat je jouw vooruitgang kunt meten geeft dat motivatie om nog meer uit jezelf te halen. Toch heeft elke app weer wat anders. De een toont weer de ideale route terwijl de ander weer resultaten kraakhelder weergeeft. Dit zijn onze vijf keuzes.

Nike Run Club

Wil je beginnen met hardlopen, dan is Nike Run Club misschien wel de beste optie. Hierbij gaat niet om resultaten, maar gewoon plezier halen uit het sporten zelf. De app zit boordevol met allerlei challenges waarmee je trofeeën kunt winnen. Bovendien heeft de app ook veel tips en trainingsvideo’s die je moeten helpen om je aan het rennen te krijgen. Natuurlijk zie je hierin ook gewoon makkelijk de resultaten. Voor de echte muziekliefhebber tijdens het lopen is ook Spotify geïntegreerd.

5K Runner: Couch to 5K Trainer

Een ideale app om te beginnen met hardlopen. Kom van de bank af en trek je hardloopschoenen aan. Door middel van de trainingsschema’s moet je vanuit het niets zomaar 5 kilometer kunnen kopen. Nou ja, om precies te zijn heb je acht weken nodig. Zo kun je precies zien op welk moment je moet rennen en wanneer het tijd is voor een wandeltempo. Ook kun je makkelijk aangeven wanneer een workout te makkelijk of te moeilijk is. Zo pas je het schema naar jouw wens aan. Wil je alle functies gebruiken, dan moet je een abonnement afsluiten.

Runkeeper

Runkeeper is een van de meest gedownloade hardloop-apps op de iPhone. De app is redelijk basic en heeft een makkelijke interface. Je ziet snelheid, afstand en de route in een oogopslag tijdens het hardlopen. Bovendien kun je er ook makkelijk loopschema’s vinden. Ook kun je deze makkelijk verbinden via andere apps, zoals die van Garmin en Fitbit. Toch is er wel een nadeel. Het is niet allemaal heel uitgebreid. Geoefende lopers willen wellicht liever een app met wat meer geavanceerde opties.

Hardlopen met Strava

Strava is wellicht de bekendste naam in dit lijstje als we het over hardlopen hebben. In de basisversie van de app zie je in een opslag je resultaten tijdens een training. Zo zie je de tijd, hoogtemeters, verbrande calorieën en jouw route. Toch blijf je redelijk beperkt met de standaardversie. Ook kun je makkelijk informatie delen met je vrienden zodat je een extra stok achter de deur hebt om naar buiten te gaan. In de premiumversie kun je ook doelen stellen en krijg je nog veel meer statistieken.

Zombies Run!

Wil je liever een spelelement tijdens je hardloopsessie. Dan kun je Zombies, Run! Gebruiken. In deze hardloop-app voor je iPhone vind je meer dan 500 missies. Hierdoor heb je tijdens elke sessie een nieuw verhaal. Met je gelopen kilometers krijg je ook grondstoffen om in het spel een eigen basis te bouwen. Zo houd je elke zombie tegen en wordt je ook nog eens superfit.