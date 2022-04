YouTube trekt stekker uit picture-in-picture voor iPhone

Veel YouTube-gebruikers kijken al maanden uit naar het moment waarop het bedrijf officieel picture-in-picture uitrolt voor de iPhone-app. Met die functionaliteit is het mogelijk een video te kijken in een klein venster terwijl je ondertussen wat anders doet. Nu komt naar buiten dat het platform de stekker uit de experimentele functie trekt.

Want dat is wat het tot nu toe altijd was: een experimentele functie. Officieel was picture-in-picture geen onderdeel van de YouTube-app voor iPhone, waardoor moederbedrijf Google gewoon zo’n stap kan maken. YouTube testte de functionaliteit sinds augustus 2021 met een aantal testers die meededen met de bèta.

Geen picture-in-picture voor YouTube-app

Het is niet duidelijk waarom Google hiervoor gekozen heeft. Het bedrijf heeft er namelijk zelf niets over naar buiten gebracht. Toch verschijnt dit nu in het nieuws, omdat de functie verdwenen is van deze pagina op de YouTube-website. Op die site tref je een overzicht aan van opties die het bedrijf momenteel test.

Om toegang te krijgen tot de experimentele functies heb je overigens een Premium-abonnement nodig. Je moet er dus voor betalen waardoor dit nieuws best zuur kan aanvoelen. Daarnaast is het zo dat gebruikers van de app op iPhone momenteel geen opties meer zien voor het in- of uitschakelen van picture-in-picture.

Nog hoop aan de horizon?

Maar er lijkt toch nog een beetje hoop aan de horizon te zijn. Enkele gebruikers melden tegenover de redactie van 9to5Google dat ze de functionaliteit alsnog kunnen gebruiken, omdat ze die eerder al activeerden. Zij kunnen vooralsnog video’s in de modus picture-in-picture weergeven.

De grote vraag is nu: voor hoe lang nog? Aangezien YouTube de functie uitschakelde, is het niet te zeggen hoe lang dat nog mogelijk is. Daarnaast is het onduidelijk wat Google precies van plan is met deze feature. Een optie die eigenlijk gewoon als standaard aangeboden moet worden.

