WWDC 2022 kan zomaar eens hét evenement worden van de Mac

Het lijkt erop dat Apple tijdens WWDC 2022, dat deze zomer plaatsvindt, tenminste twee nieuwe Mac-modellen gaat presenteren. Naar verluidt worden dit twee modellen die de M2-chip gaan krijgen. Mogelijk hoeven we dus niet lang meer te wachten om te zien wat de M2-processor voor ons in petto heeft.

We horen al enige tijd dat Apple op het punt staat Macs met de M2-processor te presenteren. De M1-processor bracht destijds een flinke prestatieboost naar de computers van Apple toe; desondanks is het nu tijd voor verandering. En die verandering komt dus mogelijk tijdens WWDC 2022, die maandag 6 juni van start gaat.

Macs tijdens WWDC 2022?

De informatie is afkomstig van het Twitter-profiel LeaksApplePro. De persoon achter dat account meldt dat diegene hoorde dat “de M2 MacBook Air en M2 Mac mini aanwezig zijn tijdens WWDC”. Waar die persoon precies zijn informatie vandaan haalt, is niet te zeggen. Dat maakt de claim moeilijk te verifiëren.



WWDC staat meestal in het teken van software-updates, -aanpassingen en -verbeteringen. Maar het komt ook voor dat Apple tijdens de ontwikkelaarsconferentie nieuwe hardware presenteert. Mocht Apple weinig softwarenieuws hebben, dan is het niet vreemd dat de M2-processor in de spotlight geplaatst wordt.

Kanttekeningen bij geruchtenmakers

Geruchtenmakers zijn ook maar mensen. Mensen maken soms fouten of besluiten soms bewust foutieve informatie te verspreiden. Het kan dus zijn dat LeaksApplePro het bij het juiste eind heeft, maar dat hoeft niet. Het account bleek niet altijd accuraat, maar gaf ons wel een eerste blik op de AirPods 3 destijds.

Tot nu toe heeft de geruchtenmaker andere geruchten nog tegen zich. Analisten denken namelijk dat de nieuwe Macs met de M2-processor aan boord pas in juli geproduceerd gaan worden. Dan heeft Apple dus tijdens WWDC 2022 niets om te laten zien. Over ongeveer anderhalve maand weten we het zeker; dan geeft Apple namelijk haar jaarlijkse presentatie tijdens de conferentie voor ontwikkelaars.

