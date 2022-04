WWDC 2022: alles over het Apple-event in juni

Apple keert in juni terug met de Worldwide Developers Conference. WWDC 2022 is de 33e editie van de conferentie die dit jaar, wederom, volledig online gehouden wordt. Al geldt er voor sommigen een kleine uitzondering op de regel.

In dit artikel zetten we alle informatie over WWDC 2022 op een rijtje. Je leest wanneer de conferentie gehouden wordt, hoe je het live kunt volgen en wat je eventueel kunt verwachten.

Alles over WWDC 2022

WWDC 2022 barst in juni dit jaar weer los. Hieronder vind je de belangrijkste informatie over het evenement:

#1 Wanneer vind WWDC 2022 plaats?

WWDC 2022 vindt, net als voorgaande conferenties, in de eerste helft van juni plaats. Apple maakte gisteravond bekend dat het All-Online evenement van 6 juni tot en met 10 juni 2022 duurt.

De grote keynote, waarmee het evenement wordt afgetrapt, zal waarschijnlijk op 6 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd te volgen zijn. Gedurende de rest van de week zal Apple verschillende briefings geven om nieuwe informatie met ontwikkelaars en journalisten te delen.

#2 Online met een kleine twist

Apple kiest er net als in 2020 en 2021 voor om WWDC 2022 volledig digitaal te houden. Al negeert het bedrijf de verbeterde situatie rondom COVID-19 niet volledig.

Voor een aantal Swift Student Challenge-deelnemers en ontwikkelaars is het mogelijk om aanwezig te zijn op Apple Park. Op het hoofdkantoor in Cupertino kunnen ze op 6 juni naar de keynote kijken. Deelnemers kunnen zich aanmelden, maar de beschikbaarheid is beperkt.

#3 WWDC 2022: wat kun je verwachten?

WWDC 2022 zal zonder twijfel weer het meest draaien om software. De verwachting is dat de volgende generaties besturingssystemen te zien zijn. Denk hierbij aan iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 en tvOS 16.

In de wandelgangen zijn ook geluiden te horen over nieuwe hardware. We moeten denken aan een nieuwe MacBook Air, een Mac Pro en de VR/AR-headset waar Apple al enige tijd aan werkt.

#4 Swift Student Challenge is terug

Apple organiseert ieder jaar tijdens het Worldwide Developers Conference ook de Swift Student Challenge. Studenten worden via deze weg uitgedaagd om, door middel van Swift Playground 4, bepaalde taken uit te voeren. Hoe ze dat doen en welke onderwerpen ze daarvoor kiezen is helemaal aan hen.

Voorheen werden de winnaars uitgenodigd op Apple Park om de conferentie live mee te maken. Gezien WWDC 2022 ook weer een digitaal evenement is gaat die prijs niet op. Ze maken dit jaar kans op speciale WWDC2022-kleding, een speciaal ontworpen pinset én krijgen een jaar lang toegang tot het Apple Developer Program.

#5 Live meekijken

Apple trapt WWDC 2022 weer in stijl af met een heuse keynote op 6 juni 2022. Waarschijnlijk kunnen we vanaf 19:00 uur luisteren naar o.a. Tim Cook die ons alles vertelt over de nieuwe besturingssystemen waar we later dat jaar gebruik van kunnen maken.

Die presentatie is voor iedereen live te volgen via de kanalen van Apple. Tegen de tijd van de keynote zullen we in dit artikel een linkje zetten die je naar de livestream stuurt.