Vijf App Store-games die op het punt staan verwijderd te worden

Vandaag kon je lezen dat Apple het plan heeft om Apps die twee jaar lang geen update hebben gekregen van de App Store te verwijderen. Het idee daarvan is dat ontwikelaars de zorg moeten nemen om hun applicaties te voorzien van nieuwe updates.

Maar in sommige gevallen zijn er gewoon App Store-games die een paar jaar geleden zijn uitgebracht en die gewoon werken zoals ze moeten werken. Updates zijn simpelweg niet nodig. Ik ben in mijn eigen archief van games gedoken en dit zijn daarbij vijf absolute toppers die al meer dan twee jaar niet voorzien zijn van updates. En dat zou dus betekenen dat ze op het punt staan om te worden verwijderd.

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII is mijn favoriete game ooit. Ik heb de game oorspronkelijk gespeeld op de PlayStation en een paar jaar geleden ben ik heerlijk losgegaan met de Remake. Een paar jaar geleden verscheen de game ook op de App Store. Op die manier had ik de mogelijkheid om de game altijd en overal te spelen. De touchscreen controls zijn redelijk in orde en je hebt de mogelijkheid om van het verhaal te genieten. Maar dit is zo’n typische game die door Square Enix wordt afgeleverd en gewoon werkt zoals het zou moeten. Dan hoef je het niet up te daten. Als gevolg daarvan is dit een game die het risico loopt om verwijderd te worden.

GTA Vice City

Ook GTA Vice City is een klassieker die zijn weg heeft gevonden naar de App Store. Oorspronkelijk heb ik er lol mee gehad op de PlayStation 2 en zodoende wilde ik hem echt nog wel opnieuw beleven. Eerlijk is eerlijk, heel erg lekker werkt deze game niet op de iPhone. Het is soms echt te veel priegelen om goed te richten, waardoor je iets vaker het loodje legt dan dat je zou willen. Maar rondrijden in de verschillende wagens, terwijl je luistert naar klassieke muziek, dat is mogelijk. Op dit moment in elk geval, want ook dit is een titel waar al jaren niks meer mee gedaan is en dus verwijderd kan worden.

Rollercoaster Tycoon Classic

Ik heb elk jaar wel de drang om Rollercoaster Tycoon te spelen. Lekker een oldschool game op je gaming apparaat. Sinds een paar jaar is het mogelijk om Rollercoaster Tycoon Classic via de App Store binnen te halen. Op die manier bouw je je favoriete park op de iPhone en iPad. Ook hierbij geldt dat de prestaties niet altijd even goed zijn en je met het touchscreen vaak een foutje maakt bij het bouwen van een achtbaan. Er zit dus zeker een stukje frustratie bij, maar alsnog zou ik hem aanraden. Maar of je hem over een maand of twee kan spelen, dat weet ik niet. Oo di t is een titel waar echt al lang niks meer mee is gedaan.

XCOM: Enemy Within

XCOM: Enemy Within is een strategiegame die inmiddels een vervolg heeft gekregen. Ook die game is te spelen op bijvoorbeeld de iPad. Heb je een iets ouder model? Dan is deze game alsnog een goede aanrader. Het is een titel die gewoon goed werkt. De strategische gevechten zijn jaren na zijn oorspronkelijke release nog altijd dik de moeite waard en de mogelijkheden om jezelf te verbeteren zijn uitgebreid. Het verhaal heb je op een gegeven moment wel gehad, maar het blijft leuk om nieuwe potjes te beginnen en te zien hoe je zo effectief mogelijk de vijanden op het slagveld verslaat. Het is een game die gewoon werkt zoals het moet werken en daarom al jaren geen update heeft gekregen.

Civilization Revolution 2

De Civilization-reeks is er één die al een hele tijd top is op de pc. Civilization VI is ook overgezet naar de iPad en is onlangs nog van een update voorzien. Maar met Civilization Revolution 2 heb je een game die ietwat beter werkt op de tablet. De game werd oorspronkelijk uitgebracht op de spelcomputer en is zodoende iets minder diepgaand. En daardoor vraag hij ook iets minder van de iPad. Mocht je een ouder model hebben, dan zou deze game er goed op werken. Mits Apple hem niet van de App Store afgooit, want ook aan deze game is een tijd niet gesleuteld.

Kortom, er zijn heel wat leuke games waar gewoon niks meer aan is gedaan op het moment dat de game werkte zoals het zou moeten. Je kunt dan als ontwikkelaar wel een onzin update gaan uitbrengen, maar dan loop je eigenlijk onzin werk te verschaffen. Apple mag wat mij betreft deze App Store-regel heel snel in de prullenbak gooien!