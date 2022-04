Tom Hiddleston speelt hoofdrol in nieuwe serie voor Apple TV+

De acteur Tom Hiddleston ken je waarschijnlijk het beste van zijn rol Loki in de verschillende Marvel-films en series. Maar hij doet natuurlijk veel meer. Voor Apple TV+ werkt hij al aan een serie genaamd The Essex Serpent, maar er lijkt nog meer aan te zitten.

Want Apple heeft nu laten weten te werken aan een serie genaamd The White Darkness. Dat maakt men bekend op hun eigen website. Daaruit blijkt dat Tom Hiddleston niet alleen de hoofdrol speelt, maar ook als executive producer gekoppeld is aan de show.

Apple TV+ komt met nieuwe show rondom Tom Hiddleston

Zoals wel vaker bij series op Apple TV+ is The White Darkness gebaseerd op een boek. In dit geval op het gelijknamige boek dat geschreven is door David Grann. Het draait daarbij voornamelijk om Henry Worsley. Hij wordt beschreven als een liefdevolle vader en echtgenoot, een voormalige soldaat, die een groot eergevoel heeft en bereid is om dingen op te geven voor anderen. Maar tegelijkertijd heeft hij ook een grote voorliefde voor avontuur. In de serie reist hij af naar Antarctica om daar een grote reis te beleven. Te voet, want het moet natuurlijk wel een beetje spannend blijven. Volgens het persbericht is het een serie die draait om lef, liefde, familie en de mogelijkheden waartoe de mens toe in staat is.

The White Darkness wordt door Apple Studios en UCP uitgebracht op Apple TV+. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met Caroline Garity van Blue Marble Pictures. Zij is ook de executive producer van de show. Het wordt de tweede keer voor Apple dat ze samenwerken met Blue Marble Pictures. De eerste keer was voor Pachinko, een serie die zeer goed is ontvangen.

Datum is nog onbekend

We weten op dit moment nog niet wanneer we The White Darkness op Apple TV+ gaan zien. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren. Op Tom Hiddleston hoef je iets minder lang te wachten. The Essex Serpent gaat op 12 mei namelijk in premiere.