TikTok helemaal geTikt van negativiteit, grijpt in met nieuwe functie

Veel sociale media willen er niet aan geloven, maar TikTok investeert er nu in: een afkeerknop (of dislikeknop) voor specifieke onderdelen. Het gaat hier vooralsnog om een test, maar het kan zijn dat je hem als gebruiker al tegenkomt. Met de knop kun je je onvrede uiten over de uitingen van een ander persoon op het platform.

YouTube haalt de knop onder video’s nagenoeg weg en Twitter biedt de knop niet eens aan: de dislikeknop, waarmee je je afkeer kunt laten blijken. Dat deert TikTok niets, aangezien het bedrijf dus wel investeert in die knop. Met die knop kun je de comments van andere gebruikers van een specifieke beoordeling voorzien.

TikTok test dislikeknop

Dat bevestigt het bedrijf in een recent gepubliceerd richtlijnenartikel op de eigen website. Gebruikers kunnen bepaalde comments aanmerken als “irrelevant en ongepast”, zonder dat de afkeer zichtbaar is voor anderen. Eerder dit jaar doken er al verschillende versies van de dislikeknop op.



TikTok is testing a ‘Dislike’ button for comments pic.twitter.com/Pv8anV5fDh — Matt Navarra (@MattNavarra) January 27, 2022

Met de dislikeknop wil TikTok een veilige omgeving creëren voor alle gebruikers. Deze maatregel vervangt geen andere maatregelen en komt dus bovenop de andere opties die het bedrijf tot haar beschikking heeft. Verder is het voor gebruikers al enige tijd mogelijk een video een dislike te geven, om aan te geven dat ze niet geïnteresseerd zijn in die content.

Het bedrijf wil videomakers helpen

Daarnaast is het zo dat TikTok reminders verstuurt naar videomakers over de opties die ze hebben wanneer ze veel negatieve comments ontvangen. Zodoende wil het bedrijf die mensen helpen (want dan blijven ze natuurlijk video’s maken). Zo kunnen makers in bulk kijkers blokkeren en comments verwijderen.

Het is nog niet zeker of TikTok alle nieuwe functies uitrolt naar de gebruikersbasis. Voorlopig worden ze dus nog even getest; de besluitvorming komt op een later moment. Tot slot laat de appmaker weten tussen oktober en december van vorig jaar 85 miljoen video’s verwijderd te hebben, omdat die zich niet hielden aan de richtlijnen. Dat is ongeveer één procent van het huidige aanbod.