Supersnelle reparatie: hier wil je heen als je smartphone crasht

Het gebeurt altijd op een moment dat het niet uitkomt: je laptop crasht nét als je die belangrijke presentatie hebt of het glas van je smartphone breekt de dag voordat je op vakantie gaat. Geen nood: de door Apple gecertificeerde vakmensen van Fixers zorgen voor een razendsnelle reparatie.

Laten we eerlijk zijn: als je laptop, tablet of smartphone kapot is, wil je maar één ding: dat het snel wordt gerepareerd. Dus niet dat er oeverloos veel tijd gaat zitten in een diagnose en je device vervolgens wordt opgestuurd ter reparatie – om er vervolgens achter te komen dat het tóch allemaal wat langer gaat duren.

iPhone binnen een uurtje gefixt

Gelukkig is er een bedrijf dat de reparatiemarkt de afgelopen jaren drastisch heeft veranderd: Fixers. Niet alleen bieden ze een gratis (snel)diagnose, de beste én snelste reparatie, maar je kunt er ook terecht voor inruil, verkoop en bescherming.

“Smartphones repareren we vaak nog dezelfde dag,” vertelt Rowan Pijn van Fixers. “Een iPhone heb je zelfs meestal binnen een uurtje weer terug. En voor andere apparaten hebben we doorgaans ook aan 1 werkdag genoeg, of tot maximaal 3 als er onderdelen moeten worden besteld. Als het je zelf niet lukt om naar de locatie te komen, haalt Fixers het toestel gewoon bij je op. Geen probleem.”

Partner van Apple: reparatie zonder wachtwoord

Het bedrijf groeide in drie jaar tijd uit naar een keten van maar liefst elf vestigingen door heel Nederland. “We zijn officieel partner van Apple,” vertelt Rowan. “Dat betekent dat gecertificeerde Apple-technicians je device zowel binnen als buiten de garantie repareren met originele Apple-onderdelen.”

Een andere handige bijkomstigheid van het partnerschap met Apple: je kunt je toestel ook laten fixen zonder je wachtwoord achter te laten. “Niet alleen handig en snel, maar ook veilig”, vertelt Rowan. “Al je privégegevens zijn goed beschermd.”

Ook snelle fix voor alle andere merken

De samenwerking met Apple betekent overigens niet dat je alleen met je MacBook of iPhone bij Fixers terechtkunt. “Ongeacht het merk van je toestel streven wij altijd naar de snelst mogelijke reparatie”, zegt Rowan. “Niet alleen voor smartphones, tablets, laptops en desktop computers, maar ook consoles zoals XboX en PlayStation.”

Rowan: “Binnen 5 tot 10 minuten voeren we de sneldiagnose uit. Mocht een reparatie nodig zijn, vertellen we jouw direct hoe lang dat duurt en wat de prijs zal zijn. Daar zijn we altijd transparant in. Bij ons kom je daardoor niet voor vervelende verrassingen te staan.”

Fixers heeft vestigingen in Nieuw-Vennep, Almere, Amsterdam (IJburg en Van Woustraat), Amstelveen, Rotterdam, Utrecht, Breda, Leiden, Blaricum en Rosmalen. Alle prijzen vind je op de website.

In samenwerking met Fixers