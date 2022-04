Studio Display kampt met problemen: gebruikers kunnen niet updaten

Eigenaars van de Studio Display hebben geen geluk. Eerst zijn er problemen met de camera en nu lukt het hen niet om het scherm te updaten. Mocht je tegen dit probleem aanlopen, dan raadt Apple aan om contact op te nemen met de klantenservice. Je kunt het scherm ook inleveren zodat het gerepareerd kan worden.

Wellicht ben je het probleem zelf ook al tegengekomen. Op het moment dat je de Studio Display probeert te updaten, krijg je een foutmelding voorgeschoteld. Niet alleen is updaten naar de nieuwste firmware onmogelijk, ook krijgen eigenaars de opdracht contact op te nemen met Apple en reparatiediensten.

Studio Display updatet niet meer

In het bericht staat tevens dat gebruikers eerst nog een uur kunnen wachten met updaten. Houdt het probleem aan, dan is het tijd om contact op te nemen. Het scherm koppelen aan een andere Mac of de monitor opnieuw opstarten, lijkt het probleem niet te verhelpen. Er zit voor veel mensen dus niets anders op.

Op moment van schrijven is het niet precies duidelijk hoe het komt dat de Studio Display niet meer wil updaten. Apple heeft hier zelf nog niets over naar buiten gebracht. Het is daarnaast niet duidelijk of Apple wel op de hoogte is van de problemen en of het bedrijf dit specifieke probleem kan oplossen voor iedereen.

Nog meer problemen voor het scherm

Dat is dus ontzettend vervelend voor eigenaars van het dure scherm; het is immers belangrijk om software up-to-date te houden. Dit is overigens niet de eerste keer dat er problemen zijn. Eerder bleek namelijk al dat de camera in de Studio Display niet helemaal werkte zoals verwacht.

Echter is het nog altijd zo dat Apple géén update uitbracht die het probleem met de camera oplost. Het zou een beetje ironisch zijn als dit dé firmware-update is natuurlijk, maar we achten de kans klein. Hoe dan ook: loop je tegen dit probleem aan, neem dan meteen contact op met Apple.

Macrumors