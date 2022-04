Storyboards en Magic Movie: maak kennis met het vernieuwde iMovie

Apple kondigt aan dat er vanaf nu een nieuwe versie van de iMovie-app te downloaden is voor iedereen met een moderne iPhone of iPad. Het gaat om versie 3.0 van de bekende app voor videobewerking. Eén van de nieuwe, toffe functies is Storyboard, waarmee je in een handomdraai video’s maakt aan de hand van templates.

De iMovie-app voor iOS en iPadOS bevat twintig templates binnen de gloednieuwe Storyboard-functie. Daarmee maken gebruikers snel en gemakkelijk verschillende soorten video’s op hun mobiele apparaten. In een persbericht laat het bedrijf uit Cupertino weten aan wat voor soort video’s je dan moet denken.

Download de update voor iMovie

Je moet dan denken aan tutorials voor het koken, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook opties voor het presenteren van nieuws en het recenseren van allerlei producten. Daarnaast moet je in staat zijn een Q&A te regelen met je kijkers. Die afkorting staat voor Questions and Answers; influencers gebruiken dit middel om vragen van kijkers te beantwoorden.

De verschillende Storyboards bieden bovendien zogenaamde shotlists aan, evenals een geïllustreerde thumbnail en suggesties voor de manier waarop je een clip in beeld brengt. Kortom: iedereen die wel eens van de iMovie-app gebruikmaakt, heeft nu genoeg reden om wederom een kijkje te nemen en de opties uit te proberen.

Apple voegt tevens Magic Movie toe

Daarnaast voegt Apple ook de optie Magic Movie toe aan iMovie. Met deze optie kunnen gebruikers korte video’s maken op basis van materiaal dat het programma uitkiest. Het maakt dan niet uit of het om foto’s of video’s gaat. Je selecteert een album, of een groep foto’s en video’s uit je bibliotheek, en kunt dan meteen aan de slag.

Magic Movie is in staat de beste content de selecteren uit de groep foto’s en video’s die je selecteert. Vervolgens maakt het onderdeel van iMovie er een project van, waarna de video vanzelf ontstaat. Na het selecteren kun je overigens clips een andere plek geven of materiaal verwijderen. Voor de nieuwe opties heb je overigens tenminste iOS of iPadOS 15.2 nodig.

