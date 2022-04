Sonos brengt binnenkort deze betaalbare soundbar op de markt

Sonos maakt zich klaar voor de lancering van een nieuwe soundbar. Dat maakt Amerikaanse website The Verge vandaag bekend via een exclusief verhaal. Volgens bronnen van de website gaat het om de meest betaalbare soundbar in het assortiment van het bedrijf.

Dankzij het lagere prijskaartje wordt de nieuwe soundbar, die codenaam Fury draagt, onder de Sonos Beam en Arc gezet. Wie zich voorheen tegen liet houden door het prijskaartje kan de aanschaf van een dergelijk audioproduct nog eens heroverwegen.

De goedkoopste soundbar van Sonos

Waar Sonos de verkoop van goedkopere soundbars voorheen overliet aan bedrijven als Vizio, brengt het in juni zijn eigen instapmodel op de markt. Met een prijskaartje van $249 (europrijs nog niet bekend) is de Fury een stuk goedkoper dan de Beam van $449 en de Arc van $899. In Nederland kosten de speakers €499 en €999, dus is de kans vrij groot dat we tussen de €299 en €349 moeten betalen voor het nieuwe model.

Consumenten leveren logischerwijs wel op een aantal functionaliteiten in. Zo is de nieuwe soundbar voorzien van minder drivers, waardoor de geluidskwaliteit ongetwijfeld iets minder zal zijn. Dat zorgt er anderzijds voor dat Sonos de soundbar compacter kan maken. Naar verluidt is hij 550mm breed, 100mm hoog en 69mm diep.

Het audioproduct is niet voorzien van Dolby Atmos-ondersteuning en heeft naar verluidt niet eens aansluiting voor een HDMI-kabel. Het zal in dat geval alleen mogelijk zijn om de soundbar via een optische kabel met je televisie te verbinden. Sonos kiest er daarnaast ook voor om het apparaat niet te voorzien van microfoons. Ondersteuning voor een slimme assistent is dus ook niet aanwezig.

De nieuwe soundbar van Sonos is officieel nog niet aangekondigd. De verwachting van The Verge is dat hij op 7 juni 2022 op de markt verschijnt. Net als de twee huidige modellen zal de nieuwe variant zowel in het wit als het zwart te verkrijgen zijn.

Verticaal op de muur?

Volgens The Verge heeft Sonos een duidelijke visie voor zijn nieuwe soundbar. Het zal voornamelijk een apparaat worden die het beste tot zijn recht komt in combinatie met een Beam of Arc. Dat is dan ook de reden dat er een speciale wall mount gemaakt is. Dankzij deze accessoire zijn consumenten in de mogelijkheid de soundbar verticaal op te hangen aan de muur. Misschien een beetje een raar gezicht, maar van wat wij begrijpen komt het apparaat op deze manier wel het beste tot zijn recht.

Klinkt dit niet als iets waar je op zit te wachten en heb je meer interesse in de Sonos Beam (Gen 2)? Lees via de bovenstaande link dan zeker even de review die we erover schreven.