Roblox-maker neemt het op voor Apple in Epic-rechtszaak

De rechtszaak tussen Apple en Epic Games is nog altijd gaande. De inzet daarvan is dat Epic wil dat Apple het toestaat om transacties te kunnen doen buiten de App Store om. Zij worden daarbij onder andere gesteund door Microsoft. Het bedrijf uit Cupertino krijgt nu de steun van de Roblox-ontwikkelaar

Op 31 maart eindigde de deadline, waarbij partijen zich in de rechtszaak konden aansluiten bij Apple en Epic-games. En Roblox is daarbij de bekendste partij die zich uitspreekt voor de eerste partij.

Roblox steunt Apple in rechtszaak

Volgens Bloomberg krijgt Apple in zijn rechtszaak dus onder andere de steun van Roblox. Dat is een behoorlijk groot platform waarop kinderen diverse soorten games kunnen spelen. Volgens hen is het zeer belangrijk dat alles via de App Store verloopt en het dus niet via andere kanalen gaat. Op die manier kunnen zij hun gebruikers een veilige omgeving bieden. Zodoende hoeven ouders zich geen zorgen te maken dat hun kroost in aanraking komt met dingen die niet goed voor hen zijn. Dat gezegd hebbende: mijn kinderen spelen de game ook. En meer dan eens hebben ze verteld dat in een game waarbij je kunt verven op gebouwen dat er anderen zijn die met hakenkruizen losgaan. Of daar snel op geanticipeerd wordt, dat weet ik niet, maar helemaal veilig is het niet.

Naast de mensen achter Roblox wordt Apple ook bijgestaan door de Koch Group, de ACT-App Association, de Computer & Communications Industry Association, de Washington Legal Foundation en een groep die beschreven wordt als nationale geleerden en experts op eht gebied van veiligheid. Aan de kant van Epic Games is de steun wellicht iets interessanter. Daar zien we dat ze gesteund worden door Microsoft en de verschillende Amerikaanse Staten.

Commentaar op Epic Games

Op zich is het logisch dat de mensen achter Roblox zich uitgesproken hebben voor Apple en tegen Epic Games. In het verleden sprak het zich uit over dat Epic al werd voorgetrokken en dat dat niet eerlijk was. Waarschijnlijk zijn zij dus blij dat Fortnite weg is. De kans dat dat snel terugkomt, is klein. De uiteindelijke rechtszaak die gaat over het hogere beroep speelt waarschijnlijk pas ergens in 2023.