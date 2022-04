Niet alleen de lampen op rood: Philips Hue raakt je portemonnee

Gebruik je veel Philips Hue-producten? Dan hebben we slecht nieuws. Het bedrijf verhoogt de prijzen voor de slimme lampen.

Philips Hue is een van de fijnste accessoires om je huis of tuin net wat gezelliger en sfeervoller te maken. Met de lampen kun je zowat elke kleur creëren die je wil. Natuurlijk kun je het net zo gek maken als je zelf wil, maar binnenkort heb je daarvoor waarschijnlijk een dikkere portemonnee nodig. Het bedrijf gaat de prijzen van zijn producten flink verhogen.

Philips Hue verhoogt de adviesprijzen

Dat blijkt uit informatie van het betrouwbare Hueblog. Het medium meldt dat vanaf mei de adviesprijs van meer dan 250 Phips Hue-producten wordt verhoogd. Deze verhoging heeft invloed op alle binnenverlichting en accessoires. De buitenlampen lijken buiten schot te blijven aangezien de prijzen van die producten al in januari zijn verhoogd.

Volgens de site gaan de prijzen tot 16,67 procent stijgen. Een van de producten die procentueel het meest stijgt is de Philips Hue Smart Plug. Voor de slimme stekker betaal je nu nog 29,99 euro, maar dit wordt 34,99 euro. Qua euro’s val het misschien wel mee, maar het is procentueel toch een forse stijging.

Bij duurdere producten zul je het verschil in prijs veel meer merken. Zo noemt het blog zelf de Philips Hue Ensis als voorbeeld. De enorme hanglamp kost nu 399,99 euro in de webshop van het bedrijf. De adviesprijs in mei wordt 439,99 euro. Dat betekent dus dat je ineens 40 euro meer moet betalen voor dezelfde lamp.

In de lampen hangen

Natuurlijk gaat het wel om adviesprijzen. Winkels kunnen er zelf voor kiezen of ze wel of niet met de adviezen van Philips Hue meegaan. Toch is het wellicht verstandiger om de producten die je op jouw verlanglijst hebt staan nu te kopen, want er is dus een mogelijkheid dat ze snel duurder worden.

Heb je al Philips Hue in huis gehaald? Dan kun je vanaf deze week in de lampen hangen. Op de app zijn nu drie nieuwe scènes toegevoegd. Zo kom je ondanks de prijsstijging toch in een feeststemming.