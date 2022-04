Hangend in de lampen: Philips Hue introduceert feestelijke scènes

Signify blijft het Philips Hue-platform van voldoende updates voorzien, die gelukkig ook steeds handige of juist leuke opties toevoegen aan de app. Eerder kwam naar buiten dat bluetoothfunctionaliteit naar de hoofdapp komt en kort daarna kregen we extra lichtopties. En nu is het wederom feest, met nieuwe scènes.

Op dit moment is Signify, het bedrijf achter Philips Hue, bezig met het uitrollen van versie 4.16 van de hoofdapplicatie. De update brengt drie nieuwe scènes naar gebruikers toe, die je thuis kunt toepassen voor extra sfeer. De sfeeropties vind je bij de andere scènes, onder de nieuwe sectie die Hue Party Vibes noemt.

Meer opties voor Philips Hue

Daar tref je de nieuwe opties genaamd Miami, Rio en Cancun aan. Miami staat in het teken van verschillende tinten roze en blauw, die netjes in elkaar overlopen (hoe meer lampen je hebt, hoe beter het effect). Rio gebruikt veel warme tinten, zoals rood en geel, terwijl Cancun inzet op roze, rood en oranje.

Daarnaast biedt de app voor het systeem van slimme lampen een nieuwe optie aan in de vorm van Mijn account. Wanneer je op die knop drukt, dan kun je inloggen met je bestaande account. Op moment van schrijven lijkt de functie nog weinig extra aan te bieden. Maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen.

Meerdere bridges aansturen?

Wellicht betekent dit dat Signify werkt aan ondersteuning voor meerdere bridges op één account. Dan kun je op meerdere plekken zorgeloos de lampen bedienen. Thuis natuurlijk, maar misschien ook wel op kantoor, waar eenzelfde systeem actief is. Dit is echter speculatie, maar het zou ons niet vreemd lijken.

Het is immers een functie waar veel gebruikers om vragen. Nu moeten ze namelijk uitloggen bij het ene systeem en inloggen bij het andere systeem om iets voor elkaar te kunnen krijgen. Mogelijk krijgen we daar snel meer over te horen. Dan zou Philips Hue ineens een nog beter systeem dan het nu al is.

Hueblog