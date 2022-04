Deze oude MacBook heeft op geniale wijze een tweede leven gekregen

De kans dat thuis je oude technologie stof ligt te happen is best wel groot. Gelukkig zijn er talloze manieren waarop je dat kunt veranderen. Zo laat Pablo Rochat op Twitter zien dat zijn oude MacBook een wel heel bijzonder tweede leven heeft gekregen.

Door middel van een video deelt Rochat zijn hobbyproject met de wereld. Het lijkt er in eerste instantie op dat er gewoon een oude MacBook op tafel ligt. Totdat hij de laptop openklapt…

Oude MacBook krijgt machtig tweede leven

Er zijn talloze dingen die je met een oude MacBook zou kunnen doen. Met een beetje creativiteit en handigheid is er altijd wel een nieuwe functie voor te bedenken. Dat Pablo Rochat op het gebied van creativiteit geslaagd is staat als een huis bovenwater.

In de onderstaande korte video laat hij zien waar hij de MacBook tegenwoordig precies voor gebruikt:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja, een prullenbak. Die hadden we even niet zien aankomen. In de reacties onder de video zijn ook lollige Windows-gebruikers te vinden. Eén reactie zegt bijvoorbeeld: ‘ah, er is dus daadwerkelijk een functie voor MacBooks!’. Wie ruimte over heeft en een oude Apple-laptop in huis heeft zou er over na kunnen denken om een zelfde soort prullenbak te ontwerpen.

Oude technologie met functies

Oude technologie wordt in sommige gevallen bewaard voor de herinneringen, maar heeft niet in ieder huishouden een functie. Zonde, want er zijn wel echt leuke dingen die je oude apparaten zoals MacBooks en iPhones kunt doen. Die laatste is bijvoorbeeld om te bouwen tot beveiligingscamera. Wil je liever een iets klassiekere uitstraling in huis? Dan kun je er ook altijd voor kiezen om een oudere iMac om te bouwen tot een lamp of vissenkom.

Krijg je het persoonlijk warmer van gloednieuwe spullen? Lees dan hier zeker even de review van de Mac Studio en hier de review van de iPhone SE (2022).