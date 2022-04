Oekraïense man spoort Russische troepen op via gestolen Airpods

De oorlog in Oekraïne is helaas nog ver van over. De gestolen AirPods van een Oekraïense man zorgen nu voor een opmerkelijke situatie.

Hoewel we dagelijks de meest verschrikkelijke beelden zien van de oorlog in Oekraïne, kunnen we het niet voorstellen hoe het is om daar nu te leven. Veel mensen zijn op de vlucht en hebben in alle haast huis en haard verlaten. Om zo snel mogelijk weg te zijn hebben veel vluchtende Oekraïners hun spullen thuis laten liggen. Helaas betekent het niet dat die altijd veilig zijn.

Gestolen AirPods door de Russen

Vitaliy Semenets komt uit de Oekraïense stad Hostomel, wat boven Bucha en Irpin ligt en vlakbij hoofdstad Kyiv. De plaats was tot recent een flink slagveld, mede vanwege het vliegveld wat in de buurt ligt. Dat de Russische soldaten het niet alleen bij vechten hielden bleek wel uit de huiveringwekkende beelden die beschikbaar kwamen toen ze waren verdwenen uit de plaats. Daarnaast blijken ze ook te hebben geplunderd. Iets waar Semenets live getuige van is, hoewel hij niet meer in de stad is.

Een van de Russische soldaten heeft namelijk zijn AirPods meegenomen. Vermoedelijk om tijdens het vechten wat muziek te kunnen luisteren. De Oekraïner kwam erachter door de vind mijn-app te gebruiken. Daarmee kan hij precies volgen waar zijn AirPods zijn. Het brengt daarmee meteen in beeld hoe de Russen zich verplaatsen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tracken

“Dankzij technologie weet ik nu waar mijn AirPods zijn. Ze werden geplunderd door Russische orks vanuit mijn huis in Gostomel”, schrijft hij op Instagram bij een printscreen.

Trackingtechnologie, zoals in AirPods kan strategische informatie weergeven. Zo was er een aantal jaar geleden al een schandaal rondom de hardloop/sportapp Strava. Militairen in Afghanistan gebruikten de app tijdens het sporten. Wat ze vergaten is dat de trackingtechnologie precies liet zien waar ze zich bevonden.