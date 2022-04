Laad je MacBook en iPhone supersnel op met deze Nomad-gadget

Accessoiremaker Nomad kondigt een nieuw product aan waar gebruikers van veel Apple-apparaten waarschijnlijk wel voor openstaan. Het gaat namelijk om een oplader met een vermogen van 65 watt. De oplader biedt maar liefst twee usb-c-poorten aan, waardoor je dus twee apparaten tegelijkertijd van stroom voorziet.

Nomad is een bekende fabrikant die allerlei accessoires maakt voor Apple-producten. Het bedrijf kondigt nu een speciale GaN-oplader aan, die voorzien is van twee usb-c-poorten. Het formaat is indrukwekkend te noemen. De oplader is namelijk zeer compact en vergelijkbaar met het formaat van een AirPods-doosje.

65watt-oplader van Nomad

De Nomad-oplader biedt een totaal vermogen van 65 watt aan. De bovenste poort heeft een vermogen van 45 watt; het overige aantal haal je dus uit de onderste poort. Dat is in elk geval meer dan genoeg vermogen om zowel een MacBook Air als een iPhone 13 op te laden. Dat doe je dus tegelijkertijd, met één oplader.

De stekkeraansluiting is bovendien in te klappen, waardoor de nieuwe oplader van Nomad ook een fijne reisgenoot is. Het apparaatje neemt immers weinig ruimte in beslag. In de Verenigde Staten heeft de oplader een prijskaartje van 69,99 dollar. Dat is omgerekend iets meer dan 64 euro, exclusief de btw die we hier rekenen.

Wat is GaN precies?

GaN is een afkorting die staat voor galliumnitride. Dat is een materiaal dat de laatste tijd steeds vaker gebruikt wordt als basis voor halfgeleiders voor laders. Dit materiaal komen we tegen in led-verlichting en op zonnepanelen. Dit gebeurt overigens al sinds de jaren negentig; het is dus alles behalve een nieuw soort materiaal.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van galliumnitride, met betrekking tot laders, is dat het materiaal weinig warmte produceert. Daardoor kunnen de verschillende componenten in de accessoire dichter op elkaar geplaatst worden. Fabrikanten, zoals Nomad, kunnen daardoor dergelijke oplader best compact maken.

