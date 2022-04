De nieuwe manier waarop jij nieuwe muziek ontdekt binnen Spotify

Met de streamingdienst Spotify is het al redelijk gemakkelijk muziek te ontdekken waar je anders niet snel mee in aanraking zou komen. Maar het kan natuurlijk altijd anders en mogelijk zelfs nog beter. Naast Discovery Weekly krijg je binnenkort toegang tot nog een andere functionaliteit voor het ontdekken van muziek.

De extra manier om nieuwe muziek te ontdekken noemt het bedrijf Spotify Curators. Je ontdekt muziek door te luisteren naar afspeellijsten die samengesteld (gecureerd) zijn door andere gebruikers. De gepresenteerde lijsten grijpt het bedrijf niet zomaar uit de lucht; daar wordt immers zorgvuldig mee omgegaan.

Spotify Curators voor het ontdekken van muziek

De muziekstreamingdienst kiest namelijk lijsten uit van populaire gebruikers en influencers. Die lijsten worden dan gepromoot naast de lijsten die het bedrijf zelf uitbrengt. De curators die Spotify uitkiest zijn “gevestigde muziekliefhebbers met veel volgers” of “gebruikers die op een unieke manier verhalen vertellen”.

Of dit daadwerkelijk een groot verschil gaat betekenen voor het ontdekken van muziek, is nu natuurlijk de vraag. Of Spotify nou een lijst creëert of iemand die je mogelijk een beetje kent, hoeft geen groot verschil te maken. Dat neemt niet weg dat afspeellijsten van gebruikers nu al vaak ontzettend populair zijn.

Waar leg je de focus op

Het is ook maar net waar je de focus op legt als zoeker der lijstjes. Wil je veel diversiteit vanuit een bepaald genre? Of wil je juist veel muziek van dezelfde artiesten in een handig overzicht hebben staan? Of ben je op zoek naar een gamesoundtrack? Dan kunnen gebruikers in veel gevallen de redder in nood zijn voor je.

Daarnaast kan de persoonlijke touch van een bekende playlistmaker doorslaggevend zijn voor je keuze. Zo kan het zijn dat officiële lijsten net even te robotachtig zijn. Een menselijke lijstenmaker let op details en gevoel en is wellicht net wat beter in het opsporen van klassiekers, ruwe diamanten of onbekende parels.