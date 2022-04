Nieuwe MacBook Pro stelt geduld van professionals flink op de proef

Heb je een MacBook Pro besteld in februari? Dan kan het zomaar zijn dat je nog enkele maanden moet wachten op je bestelling. Apple brengt consumenten namelijk op de hoogte van het feit dat de productie vertraagd is. De vertraging is te verwijten aan covid-19-lockdowns in China, op plekken waar de laptop gefabriceerd wordt.

Sommige consumenten moeten nu minstens tot juni wachten totdat ze hun nieuwe MacBook Pro voor het eerst kunnen openklappen. Daarnaast is het zo dat nieuwe bestellingen nog verder naar achteren geschoven worden. Daardoor is een opgeknapte MacBook wellicht voor veel mensen nu een betere optie.

MacBook Pro loopt vertraging op

In China zijn verschillende delen van het land wederom in lockdown. Het coronavirus verspreidt zich daarom wederom. Dat levert niet alleen onveilige situaties op voor burgers aldaar (ze worden in huis opgesloten), ook de productie van apparaat krijgt een klap. Kortom: een situatie waar niemand blij van wordt.

Zo wordt de nieuwe high-end Apple-laptop door Quanta Computing in elkaar gezet. Door een lockdown in Shanghai moet de fabriek gedwongen sluiten, waardoor sommige mensen dus vier maanden of langer moeten wachten. De productie is inmiddels beperkt op gang gekomen en geeft voorrang aan de Mac-lijn van Apple.

Misschien moet je nog langer wachten

Helaas is het zo dat het er niet op lijkt dat de productie snel wederom op volle toeren draait. Het kan dus zijn dat je wellicht nog iets langer moet wachten dan nu het geval is. Daar is nu niets met zekerheid over te zeggen. Het enige dat we zeker weten, is dat bestellingen vertraging oplopen en dat je je MacBook Pro niet snel in huis hebt.

Mocht je toch om een MacBook Pro verlegen zitten, dan kun je misschien een opgeknapt model overwegen. Die zijn vaak nog wel breed beschikbaar en direct leverbaar. Niet alleen heb je je bestelling dan sneller binnen, je bespaart ook nog eens een paar centen.

Nikkei