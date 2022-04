Nieuwe Final Cut Pro-update is ideaal voor Mac Studio-gebruiker

Wanneer je iemand bent die graag video’s bewerkt, of het nu voor werk is om gewoon voor je plezier, dan zit je bij de Mac Studio aan het goede adres. Dat nieuwe stukje hardware maakt het videobewerking een feestje. Mocht je dat doen via Final Cut Pro, dan is er goed nieuws.

Want Apple heeft een update uitgebracht voor Final Cut Pro, waardoor het programma nu de M1 Ultra processor van de Mac Studio echt op de juiste manier gaat benutten. En daardoor wordt het allemaal net wat makkelijker.

Final Cut Pro-update is handig voor Mac Studio-gebruiker

De nieuwe update van Final Cut Pro betreft de 10.6.2 update van de applicatie. Volgens de gegevens die Apple heeft vrijgegeven krijg je in de nieuwe update een paar interessante verbeteringen, die vooral handig zijn voor Mac’s die gebruik maken van de M1 Ultra en de M1 Max chips, die je onder andere vindt in de Mac Studio. Er zijn dan verbeteringen te vinden op het gebied van de playback en de graphics performance, aldus de patch notes.

Maar ook als je geen fijne Mac Studio in huis hebt zijn er punten waarop Final Cut Pro nu beter is. Je hebt de mogelijkheid om media die meer dan eens in de tijdlijn zijn geplaatst makkelijk te vinden. Met die optie worden de duplicates uitgelicht en kun je bepalen of dat wel de bedoeling was. Een andere update geeft je de mogelijkheid om gesproken teksten duidelijker te maken. Als je een gesprek voert op straat, dan kan de software nu achtergrond geluid weg filteren dankzij machine learning. Daarvoor moet je wel gebruik maken van macOS Monterey 12.3 of nieuwer.

Gratis

Uiteraard is de nieuwe update voor Final Cut Pro gratis. Dat mag ook wel, want de app kost maar liefst 299,99 euro. Het is een hoop geld, maar aan de andere kant is met samen met Premiere Pro wel één van de twee meest gebruikte programma’s om video’s te bewerken.