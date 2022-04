Moeder vindt ontvoerd kind terug met dank aan ‘Zoek Mijn’-app

Een moeder van een negenjarig kind zag hoe haar auto gestolen werd met het kind op de achterbank. Een iPhone bood vervolgens verlossing, aangezien die moeder de telefoon slim inzette voor het opsporen voor haar zoon. Deze situatie vond onlangs plaats in de Amerikaanse staat Georgia, in de stad Atlanta.

We lezen best vaak berichten over Apple Watches die levens redden. De smartwatch van Apple is dikwijls in staat symptomen te signaleren van onderliggende problemen waar een persoon nog niet van op de hoogte was. En zo zijn er nog tal van bijzondere verhalen te vinden over de Apple Watch. Nu is het de beurt aan de iPhone.

iPhone als redder in nood

Begin april parkeerde Jerrica Moore haar auto, met haar zoon en de sleutels nog in de auto. Toen ze van de auto weg stapte, zag een man zijn kans schoon zichzelf de auto toe te eigenen. Hij betrad de auto, een zwarte Honda Accord, zette hem aan en reed vervolgens weg. Juist, met de negenjarige zoon nog op de achterbank.

Haar zoon beschikt echter over een iPhone, die zijn moeder vervolgens slim inzette om haar zoon en auto op te sporen. Ze gaf de locatiegegevens door aan de lokale politie, die vervolgens actie kon ondernemen. De dader werd zodoende snel opgespoord, maar probeerde nog te vluchten. Maar dat mocht niet baten.

Dader opgepakt, kind ongedeerd

De politie pakte de dader op en het kind bleek ongedeerd te zijn. Eind goed, al goed, dus. Maar dat is geen reden om je auto – met of zonder kind – onbeheerd achter te laten, met de sleutels nog in het voertuig. Neem die dingen op z’n minst mee wanneer je de auto verlaat, helemaal wanneer je kind achterblijft.

Desondanks kan het handig zijn om dit moment even aan te pakken als reden om Vind Mijn nu een keertje in te stellen. Gestolen objecten, zoals auto’s, en dierbaren goederen, zoals kinderen, kunnen er immers snel mee teruggevonden worden. Je gaat daarvoor naar de instellingen van je iPhone, Apple ID en vervolgens iCloud.

