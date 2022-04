Meta zit succes metaverse zelf in de weg met 50 procent-regel voor makers

Meta maakt het mogelijk dat gebruikers van de metaverse digitale goederen verkopen, maar wil daar natuurlijk flink aan verdienen. Dat geld wordt verdiend binnen de digitale omgeving Horizon Worlds, een platform dat beschikbaar is voor Quest VR-headsets. Later komt die omgeving ook naar smartphones en gameconsoles.

Momenteel is het niet zo dat elke maker van digitale werelden en goederen er geld aan kan verdienen. Dat geldt voor een handjevol mensen. Die makers kunnen van alles verkopen. Denk dan aan sieraden of speciale items of zelfs exclusieve toegang tot een complete wereld of een bepaald gebied. De opties zijn eindeloos.

Metaverse als verdienmodel

Participanten in de Verenigde Staten kunnen geld krijgen uit een speciaal opgericht fonds van Meta. In dat fonds zit een bedrag van tien miljoen dollar, dat verdeeld kan worden onder gebruikers. Daarmee wil het bedrijf mensen stimuleren om onderdeel te zijn van de metaverse en daar een interessante plek van te maken.

Gebruikers verkopen dus digitale goederen in de metaverse, en daar verdient Meta aan. Hoeveel geld dat precies is, is een beetje complex. Voor aankopen binnen Horizon Worlds rekent Meta een heffing van 25 procent. Dat komt nog eens bovenop de dertig procent die het bedrijf rekent voor de Quest Store voor VR-titels.

Meer dan vijftig procent dus

Dan blijft er dus ongeveer vijftig procent over van het bedrag waarvoor de items te koop zijn. Je moet namelijk die 25 procent van de resterende zeventig procent af halen, dan kom je op het juiste percentage. En dat terwijl Meta meerdere keren kritiek uitte op de heffingen die Apple rekent voor gebruik van haar App Store…

Hoe dan ook, het is duidelijk dat de metaverse geld in het laatje moet brengen. De digitale wereld heeft vooralsnog geen advertenties (behalve een enkele samenwerking met Wendy’s), dus het geld moet ergens vandaan komen. Of dit het succes van het digitale platform in de weg zal staan, zal nog moeten blijken.