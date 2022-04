Billenknijpen: Meta werkt mogelijk aan digitaal betaalmiddel ‘Zuck Bucks’

Meta gaf eerder haar eigen cryptocurrency, genaamd Diem, op, maar dat betekent niet dat de interesse voor betaalmiddelen minder is. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram werkt naar verluidt namelijk aan een virtueel betaalmiddel. Medewerkers van het bedrijf noemen het geld gekscherend ‘Zuck Bucks’, uiteraard vernoemd naar CEO Mark Zuckerberg.

Het is niet aannemelijk dat we hier te maken hebben met een nieuwe cryptocurrency, aldus de Financial Times. In plaats daarvan zou het gaan om in-app tokens, die geheel door het bedrijf beheerd worden. Dergelijke tokens worden bijvoorbeeld ook gebruikt in het gigantisch succesvolle platform en spel Roblox.

Meta wil tokens introduceren?

In het geval van Meta moet het gaan om “sociale tokens” of “reputatietokens”. Die tokens kun je als gebruiker ontvangen op het moment dat je een “waardevolle bijdrage levert aan Facebook-groepen”, bijvoorbeeld. Daarnaast zou het bedrijf ook overwegen leningen, van echt geld, aan te willen bieden aan kleine bedrijven.

Voorlopig moeten we maar afwachten wat Meta precies van plan is met alle plannen rondom betaalmiddelen en geld. Wellicht dat de nieuwe plannen van het bedrijf kunnen voorkomen dat het aantal gebruikers verder achteruit loopt. De afname is een groot probleem, aangezien die gebruikers het verdienmodel behelzen.

Plannen met de blockchain

Goed, de eigen crypto heeft het niet gered. En de nieuwe plannen lijken niets met de blockchain te maken te hebben. Maar dat betekent niet dat Meta zich distantieert van die technologische ontwikkelingen. Zo komt tevens aan het licht dat het bedrijf wil investeren in NFT’s, non-fungible tokens.

Zo moeten gebruikers van Facebook binnenkort in staat zijn eigen NFT’s te posten op het platform. De pilot staat gepland voor medio mei, aldus de Financial Times. Eerder kwam al naar buiten dat NFT’s ook naar Instagram komen. Daar maakte de CEO van Meta van alles over bekend afgelopen maand.