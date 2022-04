MagSafe Battery Pack laadt je iPhone opeens een stukje sneller op

Apple rolt deze week een gloednieuwe firmware-update uit voor de MagSafe Battery Pack die je aan de achterkant van je iPhone bevestigt. Je herkent de firmware-update aan versienummer 2.7.b.0. Mocht je dat nummer nog niet op je battery pack hebben staan, dan moet je dus nog even wachten tot je aan de beurt bent.

Wellicht heb je de update reeds ontvangen, maar het kan ook zijn dat je er nog even op moet wachten. Hoe dan ook, in beide gevallen is het handig om te weten wat die update precies brengt. Apple brengt niet vaak updates uit voor de MagSafe Battery Pack, en zorgt er zelden voor dat opladers ineens sneller werken.

MagSafe Battery Pack laadt iPhone sneller op

Want dat is precies wat er aan de hand is. Wanneer je de nieuwste firmware-update binnenhaalt, dan laad je je iPhone een stukje sneller op dan voorheen. Dat blijkt uit een geüpdatete ondersteuningspagina van het bedrijf. Dat gebeurt natuurlijk via die eerdergenoemde officiële MagSafe Battery Pack van de techgigant.

Wat is dan precies het verschil? Nou, in feite vijftig procent ten opzichte van wat het eerst was. Dat is nog eens een flinke vooruitgang. Voorheen laadde de MagSafe Battery Pack voor je iPhone op met een vermogen van 5 watt, maar dat is nu dus verhoogd naar 7,5 watt. Zulke updates zijn meer dan welkom.

Update forceren

Mocht je de update nog niet ontvangen hebben, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Apple legt namelijk uit dat je hem kunt forceren. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de MagSafe Battery Pack aan een Mac of iPad te koppelen. Na ongeveer vijf minuten wordt de update automatisch uitgevoerd, aldus het bedrijf.

De huidige MagSafe Battery Packs werken alleen nog met de iPhone 12- en iPhone 13-series. In de toekomst komen daar ongetwijfeld nog wat apparaten bij. Ook mogen we wellicht meer accessoires verwelkomen, die iPhones draadloos van extra energie kunnen voorzien.

