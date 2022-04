10 imposante macrofoto’s die met een iPhone 13 Pro zijn geschoten

Eerder dit jaar nodigde Apple verschillende eigenaars van een iPhone 13 Pro uit mee te doen met een speciale fotowedstrijd. Apple daagde de eigenaars uit mooi macroshots te maken met de camera’s op de 13 Pro en 13 Pro Max. Ze hadden vervolgens enkele weken de tijd om hun inzendingen op te sturen naar het bedrijf.

Echte prijzen werden er niet uitgedeeld. De beloning is dat je foto gebruikt wordt in de marketinguitingen van Apple. Onder meer in de Apple Newsroom, op apple.com en Instagram (@apple). Ook bestaat de kans dat Apple je foto gebruikt voor digitale campagnes. Oftewel: Apple doet lekker aan crowdsourcing.

Fotowedstrijd iPhone 13 Pro (Max)

Die digitale campagnes worden bijvoorbeeld gebruikt in de Apple Stores, op reclameborden en misschien zelfs bij openbare tentoonstellingen. Kortom: jij hebt het idee dat je middels een wedstrijd kunt bewijzen wat je kunt, terwijl Apple gratis aan marketingcontent komt. Niet bepaald een win-winsituatie, maar soit.

Dergelijke campagnes laten vaak zien wat digitale fotografen met de camera’s op de high-end iPhones kunnen doen. In het bijzonder gaat het dit keer om macrofotografie. Dat komt omdat macrofotografie een paradepaardje is van de iPhone 13 Pro (Max), dankzij de nieuwe groothoeklens op het apparaat.

De winnaars zijn bekend

Hoe dan ook, de tien winnaars zijn inmiddels bekend. We hebben één van de tien foto’s overgenomen in dit bericht. Wil je de overige negen foto’s bekijken, dan kun je daarvoor naar de officiële Apple-website gaan. Hoe mooi de foto’s er ook uitzien, voor al dit materiaal geldt wel een zeer belangrijke kanttekening.

Het is namelijk niet duidelijk welke fotobewerkingssoftware de deelnemers gebruiken. Ja, de foto’s zijn genomen met de camera’s op de iPhone 13 Pro (Max), maar achteraf natuurlijk bewerkt door professionals. Het is dus niet zo dat je dergelijk materiaal zomaar even maakt met een smartphone.

Apple