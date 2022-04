Nieuwe macOS Monterey-update lost aantal vervelende problemen op

Er is een nieuwe versie van macOS Monterey beschikbaar. Versie 12.3.1 lost een aantal vervelende problemen op waar gebruikers tegenaan lopen. Zoals altijd vind je de gloednieuwe update binnen het onderdeel Software-update van de systeeminstellingen. Welke problemen pakt de update allemaal aan? Meer dan genoeg om snel even op die updateknop te drukken.

Verschillende gebruikers klagen al een tijdje over het feit dat macOS Monterey 12.3 de verbinding verliest met externe apparaten. Denk dan aan gamecontrollers, schermen en grafische kaartcomponenten in externe gpu’s. Zo konden gebruikers onder meer geen controllers koppelen van hun Xbox of PlayStation.

Download macOS Monterey 12.3.1

Er doken dus wat problemen op met bluetooth. Die problemen blijven niet beperkt tot controllers, want ook draadloze headsets waren aan de beurt. Bovendien gaven de connectiviteitsopties als USB-C, HDMI en DisplayPort enkele problemen. Kortom: genoeg zaken om tijdens het dagelijkse gebruik gek van te worden.

Soms konden problemen opgelost worden door de kabels van de schermen eruit te halen en opnieuw in te steken. Maar dat geldt niet voor alle apparaten. Daarom pakt Apple de problemen aan in de recent uitgebrachte software-update voor macOS. Als het goed is kom je de problemen uit dit bericht niet meer tegen.

Kwetsbaarheden eveneens opgelost

Dat is niet het enige dat de update aanpakt. Apple laat namelijk weten ook twee kwetsbaarheden opgelost te hebben. Denk dan aan de AppleAVD-softwarefout. Daardoor kon een app “arbitraire code uitvoeren met kernel-privileges”. Het andere probleem heeft te maken met de Intel Graphics Driver, die vaak aanwezig is.

Door een fout in de software kon een app kernel-geheugen uitlezen. Dat is allemaal niet de bedoeling. Apple meldt daarnaast dat de kwetsbaarheden mogelijk actief misbruikt zijn, waardoor snel updaten noodzakelijk is. Mocht je de update nu nog niet gedownload en geïnstalleerd hebben, doe dat zo snel als mogelijk.

Apple