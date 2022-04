Nieuwe MacBook Air ziet volgens Gurman tijdens WWDC22 het daglicht

WWDC22 zou zomaar eens het Apple-evenement kunnen worden waar de vernieuwde MacBook Air het daglicht ziet. Zo maakt betrouwbare journalist Mark Gurman bekend. Het mooiste van alles: het blijft niet bij een nieuwe Air alleen.

Zondag is Mark Gurman-dag. Het is de dag waarop de Bloomberg journalist zijn Power On-nieuwsbrief uitbrengt. Naast zijn verwachtingen voor iOS 16 laat hij zich dus ook uit over de nieuwe MacBook Air.

Nieuwe MacBook Air tijdens WWDC22

Er is inmiddels al veel gesproken over een nieuwe MacBook Air, maar wanneer deze precies verschijnt blijft nog een geheim. Peek Performance was misschien wel het evenement waar we er het meeste rekening mee hielden, maar uiteindelijk kwamen we op dat gebied thuis van een koude kermis. Gelukkig heeft Apple voor 2022 nog meer events op de planning staan.

Eén van die evenementen is WWDC22. Van 6 juni tot en met 10 juni laat Apple, voornamelijk aan ontwikkelaars, weten wat het bedrijf het komende jaar allemaal van plan is. Waar normaliter vooral software besproken wordt, verwacht Gurman dit jaar ook een heus feestje voor fans van de Mac. De journalist zegt rekening te houden met twee gloednieuwe modellen, waaronder de MacBook Air.

“Er is mij verteld dat halverwege het jaar, of aan het begin van het tweede deel, twee nieuwe Macs aangekondigd worden. Eén van die Macs is waarschijnlijk de nieuwe MacBook Air.”

Wat betreft het andere model houdt Gurman rekening mee twee mogelijkheden. Hij denkt aan de vernieuwde Mac mini of een 24-inch iMac. Eén ding is in ieder geval zeker: “wat is een beter moment om ze aan te kondigen dan WWDC?”. De kans dat Apple dit ook echt doet is groot.

Nieuwe kleuren en een notch

Hoe de nieuwe MacBook Air er precies uit zal zien is officieel nog niet bekend, maar we kunnen natuurlijk een hele goede gok doen. Vorig jaar stak Apple de MacBook Pro in een nieuw jasje en hebben we gezien wat het vernieuwde ontwerp precies inhoudt. De kans dat de MacBook Air precies een zelfde uiterlijk krijgt, maar dan met vrolijke kleurenopties en witte schermranden, is aanzienlijk groot.

WWDC 2022 is een jaarlijkse Apple-evenement voor (jonge) ontwikkelaars. Dit jaar vind hij, net als de afgelopen twee edities, volledig digitaal plaats van 6 juni tot en met 10 juni.

Benieuwd naar het evenement? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.