Jason Momoa keert terug op Apple TV+ met gloednieuwe serie

Jason Momoa-fans komen aan hun trekken bij Apple TV+. Na See komt de Hollywood-spierbundel met nog een serie naar de streamingdienst.

Jason Momoa is in rap tempo een van de grote actiehelden in Hollywood aan het worden. Het grote publiek kent hem natuurlijk vooral als Khal Drogo uit Game of Thrones . Daarna veroverde de spierbundel onder andere rollen in Aquaman en Frontier. Inmiddels is hij ook een bekend gezicht op Apple TV+ in de serie See waarin de hoofdrolspelers juist niet kunnen zien.

Jason Momoa op Apple TV+

Apple TV+ is nog lang niet klaar met Jason Momoa. De streamingdienst heeft in juli al het derde seizoen van See aangekondigd. Dat is echter niet het enige project voor Aquaman op het platform. Apple TV+ heeft nu ook de nieuwe serie Chief of War besteld.

Chief of War kun je met recht het kindje van Momoa noemen. Naast dat hij de hoofdrol speelt, is hij tevens schrijver en uitvoerend producent van de film. De show gaat over de kolonisatie van Hawaii.

Schrijven

Veel weten we nog niet over de serie. Variety, dat met de primeur kwam, beschrijft Chief of War als volgt: “De serie volgt het verhaal van eenwording en kolonisatie van Hawaï vanuit een inheems oogpunt.” Momoa lijkt voor de show de ideale man te zijn. De acteur is zelf afkomstig uit Hawaii. Bovendien is dit niet de eerste keer dat hij meewerkt achter de schermen van een productie. Eerder schreef en regisseerde hij Road to Paloma uit 2014.

Een recenter voorbeeld van het schrijven van Jason Momoa is The Last Manhunt. Deze titel moet nog in de bioscoop verschijnen. De western is een soort Pocahontas-verhaal waarbij een cowboy verliefd wordt op een indiaan. Haar stam is hier echter op tegen. Deze film maakte hij samen met Thomas Paá Sibbett, waarmee hij dus ook Chief of War gaat schrijven.

In totaal heeft Apple TV+ acht afleveringen van de serie besteld. Wanneer we de titel op de streamingdienst kunnen verwachten, is nog niet bekend.