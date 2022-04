Vijf jaar na zijn lancering is de iPhone X opeens makkelijker te repareren

We hebben goed nieuws voor iedereen die nog altijd met de iPhone X uit 2017 rondloopt en problemen ervaart met het Face ID-systeem. Uit een interne memo blijkt namelijk dat je niet meteen het complete toestel hoeft in te leveren wanneer de camera niet werkt. Apple heeft dit nieuws echter helaas nog niet bevestigd.

Eerder kwam al in het nieuws dat alle toestellen vanaf de iPhone XS vallen onder een speciaal reparatieprogramma. Wanneer de TrueDepth-camera kuren vertoont, dan kun je die laten omwisselen. Aangezien die camera uit vier onderdelen bestaat, is de kans groot dat er mettertijd problemen opduiken voor gebruikers.

iPhone X doet ook mee

Die vier onderdelen zijn de koppeling met het scherm, de camera zelf, een infraroodcamera en een dotprojector. Wanneer één van die onderdelen kapotgaat, dan verving Apple gewoon heel het toestel. Maar nu blijkt dat ook de iPhone X mag rekenen op de speciale behandeling; alleen het camerasysteem wordt dan vervangen.

Mocht dit kloppen (tot nu toe gaat het om gelekte informatie), dan is dat goed nieuws voor de eigenaren van de iPhone X. We kunnen ons voorstellen dat veel gebruikers geen actieve garantie meer hebben, zelfs niet onder AppleCare. Als je het toestel zonder garantie laat vervangen, ben je honderden euro’s kwijt.

Wat kost zo’n nieuw camerasysteem?

Helaas weten we niet wat het vervangen van het camerasysteem op de iPhone X kost. Hopelijk meldt Apple dit wanneer het bedrijf aankondigt dat het toestel voortaan ook onder het reparatieprogramma valt. En anders komt het mogelijkerwijs vanzelf een keer op de officiële website van de fabrikant te staan.

Daarnaast is dit om nog een reden goed nieuws. Dit is namelijk ontzettend duurzaam. Complete toestellen vervangen kost veel materialen en die materialen raken op een gegeven moment op. Bovendien is het zo dat het overzetten van gegevens, naar een nieuw toestel, ook niet altijd probleemloos verloopt.

Macrumors