Het einde van de Lightning-poort komt in Europa steeds dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat Apple met een alternatief moet komen voor de Lightning-poort. De aansluiting van de iPhone staat al langer ter discussie in Europa, maar nu is er door een commissie van het Parlement ingestemd met de omstreden wet.

Volgende maand is het de beurt aan het hele Europees Parlement om te stemmen. Mocht de uitslag hetzelfde zijn als nu, moet Apple de Lightning-poort in Europa in de ban doen.

Apple’s Lightning-poort mogelijk verboden

Er waren weinig twijfels bij de commissie van het Europees Parlement. Het voorstel over het standaardiseren van laadtechnieken kon, met 42 stemmen voor en 2 stemmen tegen, op bijna de volledige steun rekenen. De kans dat de uitslag van het gehele Parelment, dat volgende maand stemt, hetzelfde zal zijn is groot. Het einde van de Lightning-poort in Europa komt steeds dichterbij.

Dat houdt in dat Apple de aansluiting, die het al sinds 2012 gebruikt voor de iPhone, moet vervangen door een alternatief. De eerste gedachte is natuurlijk dat het Amerikaanse bedrijf, net als bij de iPad, overstapt naar USB-C. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is een andere vraag. Er is voor het bedrijf namelijk nog een manier om aan de nieuwe regels te voldoen.

iPhone zonder aansluitingen

Het gerucht dat Apple aan een iPhone zonder enkele aansluiting werkt gaat al jaren rond. Hoever het bedrijf met die ontwikkelingen is weten we niet, maar de nieuwe wet zou wel een prachtige reden zijn om de overstap te maken. De nieuwe Europese wet betekent dat Apple namelijk een iPhone op de markt moet brengen met een USB-C-poort of zonder enkele aansluiting. Wat dat betreft zou het dus kunnen leunen op MagSafe of een andere vorm van draadloos laden.

Het Europees Parlement heeft echter ook op dat gebied zijn zorgen. Zo is het van mening dat er ook met een standaard gewerkt moet worden. Niet alleen voor smartphones en tablets, maar ook voor laptops.