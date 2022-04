iOS 15.4.1. lost vervelend batterijprobleem van je iPhone aan

Apple rolt met iOS 15.4.1. en iPadOS 15.4.1. vandaag een belangrijke update uit. Naast het feit dat het batterijproblemen voor de iPhone verhelpt, pakt het bedrijf ook kwetsbaarheden in de veiligheid van je apparaten aan.

Sinds de iOS 15.4-update maakte veel gebruikers meldingen van het feit dat de batterij van hun iPhone of iPad snel leegliep. Hoe groot het probleem was werd niet duidelijk, maar inmiddels is er dus wel een oplossing.

Het kan zijn dat de batterij van je iPhone vanaf vandaag langer meegaat op een volle lading. Apple biedt door middel van iOS 15.4.1. een oplossing voor het veelbesproken batterijprobleem. Consumenten maken sinds iOS 15.4 melding van een snel leeglopende batterij voor zowel de iPhone als de iPad.

Destijds liet Apple Support op Twitter weten dat applicaties en functionaliteiten zich in de eerste 48 uur na de update nog aan moeten passen. Twee weken later waren de problemen nog steeds aanwezig. Apple bevestigt met de update van vandaag dat er toch meer aan de hand was.

Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.

Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.

— Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022