Poedelnaakt, stijlvol en veilig: het nieuwe iPhone-hoesje van Casetify

Wie zijn iPhone een beetje in stijl wilt beschermen kan dat uitstekend doen met het nieuwe hoesje van Casetify. Het bedrijf introduceert de Inside Parts Impact Case, waarmee je een uniek kijkje krijgt in je smartphone.

Het gaat om een hoesje dat je iPhone in de blote kont zet. Geen schroefje of intern onderdeel blijft nog geheim.

iPhone in de blote kont dankzij Casetify

Wie zijn telefoon goed wilt beschermen én er tof uit wilt laten zien kan voor dit nieuwe hoesje van Casetify gaan. Het bedrijf staat bekend om de ‘military-grade’ bescherming die het aan zijn producten geeft. Zo zorgt de gitech-technologie ervoor dat smartphones met gemak van een hoogte van twee meter op de grond kunnen vallen. Dat hebben we niet in de praktijk getest, dus moeten we het bedrijf op zijn woord geloven.

De Inside Part Impact iPhone Case ziet er leuk uit, maar is voor de iPhone 13 Pro niet accuraat. Bepaalde onderdelen, zoals de batterij, zijn een beetje achterhaald. Een groot probleem is het niet, maar je smartphone is anno 2022 bijvoorbeeld al voorzien van een l-vormige batterij. Voor de echte fan misschien jammer, maar over het algemeen niet zo’n heel groot probleem.

Het is mogelijk om zelf te bepalen wat voor een uiterlijk de zijkanten van het hoesje hebben. Zo kun je kiezen welke kleur je wilt hebben en bepaal je de transparantie.

Het mag wat kosten

Het nieuwe hoesje voor de iPhone is voor veel verschillende modellen beschikbaar. Je kunt ervoor kiezen om de huidige vlaggenschipserie te voorzien of geeft je oude iPhone 7 (Plus) een makeover. Dat is overigens wel het oudste model waarvoor het hoesje beschikbaar is.

Zoals gezegd zijn er veel verschillende varianten van het hoesje beschikbaar. De goedkoopste is €47 en de duurste versie is €70. Niet extreem duur voor een hoesje, maar ook zeker niet goedkoop.