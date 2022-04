Apple’s oplossing voor batterijprobleem iPhone lijkt niet te werken

Apple rolde vorige week iOS 15.4.1. uit om de veelbesproken batterijproblemen van de iPhone op te lossen. Wat blijkt? Na verschillende tests wordt duidelijk dat de oplossing niet helemaal zijn werk doet.

Sommige iPhone-gebruikers kunnen iOS 15.4.1. op gebied van accuduur beter even laten liggen. Zonde, want de nieuwe softwareversie lost ook een serieus veiligheidsprobleem op. Bedenk dus wel goed waar je uiteindelijk meer aan hebt.

iPhone-problemen houden aan na iOS 15.4.1.

Vorige week werd duidelijk dat Apple de problemen van iOS 15.4 op ging lossen. Sinds de lancering van de software-update klagen gebruikers over de flink verminderde accuduur van de iPhone. Waar de nieuwe update het probleem op zou moeten lossen, lijkt het er sterk op dat dit niet gelukt is.

Na het testen van negen verschillende iPhone-modellen kan de conclusie getrokken worden dat iOS 15.4.1. slechts een klein deel van het probleem aanpakt. In de onderstaande video is te zien hoe de verschillende modellen, zowel met de oude als met de nieuwe software, door iAppleBytes getest wordt.

Lang verhaal kort: de iPhone 6S, 7, 8 en 12 tonen sinds de update een klein beetje verbetering in de accuduur. Alle SE-modellen, de iPhone XR en iPhone 11 gaan op dit gebied iets achteruit. De enige uitzondering is de iPhone 13. De smartphone levert op het gebied van accuduur zo’n 5,5% in.

Lost ook veiligheidsproblemen op

Het ligt er volledig aan welk model iPhone je hebt, maar de beloofde oplossing voor de batterijproblemen lijkt niet waar gemaakt te worden. Vervelend, want zoals aangegeven lost Apple met iOS 15.4.1 ook veiligheidsproblemen op.

Vorige week heeft het bedrijf laten weten dat de iPhone te maken heeft met een vervelende kwetsbaarheid. Kwaadwilligen hebben zelfs al kunnen profiteren van het probleem. Daarom is het wel sterk aan te raden om de update te installeren.

We begrijpen uiteraard dat een langere accuduur voor de meeste mensen aantrekkelijker is, maar de situatie lijkt niet dusdanig verergerd te zijn dat de veiligheidsupdate ervoor moet wijken.