iPhone 14 Pro lijkt ontwerpwijziging lichtelijk terug te draaien

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan krijgt de iPhone 14 Pro rondere hoeken vanwege de grotere cameramodule achterop. Een graphicrenderer die afbeeldingen maakt op basis van geruchten, Ian Zelbo, toont hoe de smartphone er dan mogelijk uitziet. Zelbo maakt vaker renders op basis van informatie die op straat ligt.

Zelbo maakt gebruik van verschillende bronnen. Denk dan aan gelekte schema’s, maar ook CAD-renders en -afmetingen. Daarnaast komen we geregeld afdrukken tegen van toekomstige hoesjes van fabrikanten die er als de kippen bij willen zijn. Zo geeft Zelbo het design van, in dit geval, de iPhone 14 Pro op eigen wijze vorm.

iPhone 14 Pro te zien in renders

Op basis van al die informatie geeft Zelbo de iPhone 14 Pro rondere hoeken. Het verschil met de iPhone 13 Pro zie je goed op de afbeeldingen in dit artikel. De renderartiest denkt dat het verschil tussen de iPhone 13 Pro Max en 14 Pro Max veel kleiner is. De veranderingen in het design komen mogelijk door de cameramodule.

De verwachting is namelijk dat het aankomende toestel een grotere cameramodule krijgt, die eveneens van rondere hoeken voorzien is. Die extra ruimte is nodig voor de 48 megapixelcamera en sensor die 57 procent groter is, naar verluidt. De module moet dit keer de ronding van de hoeken van de smartphone gaan volgen.

Hoe deed Apple dat eerder?

Dat deed Apple niet toen het bedrijf de iPhone 13 Pro maakte. De cameramodule op die smartphone volgt de omlijning van het design van de telefoon niet, terwijl dat op de iPhone 12 Pro wel het geval was. Mocht dit gerucht kloppen, dan lijkt Apple dus terug te gaan naar een oudere designfilosofie.

Is dit een big deal? Dat is nu de vraag. Apple is een bedrijf dat op details let. En in het verlengde daarvan zou je kunnen stellen dat consumenten van Apple-producten eveneens op details letten. Maar het zou niet vreemd zijn wanneer menig eigenaar van een iPhone 13 Pro het verschil niet opmerkte.

Macrumors