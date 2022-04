iPhone 14 gaat de 12 achterna (maar is het goed nieuws?)

Apple verandert niet vaak het uiterlijk van haar iPhone. Met kleuren experimenteert het wel vaker. De iPhone 14 krijgt een nieuw likje verf.

Zoals het ook bij mensen gaat, kijken ook veel gebruikers vooral naar het uiterlijk van de iPhone in plaats van wat er onder de motorkap zit. Voor de mensen die een kek kleurtje willen voor de iPhone 14 is er goed nieuws, want er komt een nieuwe kleur aan.

De nieuwe kleur van de iPhone 14

Nou ja, helemaal nieuw wordt de kleur van de iPhone 14 niet. Het is er eentje die we al eens eerder voorbij hebben zien komen. Om precies te zijn hebben we het over de 12. Net zoals toen komt Apple dit jaar met een paars toestel. In tegenstelling tot 2021 geldt de nieuwe kleur niet alleen voor de normale variant, maar ook voor de Pro. De paarse iPhone wist afgelopen jaar zeker indruk te maken.

Op het Chinese Weibo doet gebruiker Oivo Sauce Ovo (via AppleTrack) verschillende onthullingen over de nog uit te komen iPhone 14. Volgens hem kunnen we naast paars nog een aantal andere kleuren verwachten, al zijn die niet zo nieuw. Naast paars is de gewone versie ook verkrijgbaar in zwart, wit, blauw en rood. Voor de Pro wordt dat wit, goud en zilver. Wat wel opvalt is dat er geen blauwe versie van de Pro komt volgens de bron.

Meer veranderingen

Toch zal er iets anders zijn wat betreft de bekende kleuren van de iPhone 14. Ze moeten volgens de bron iets anders schitteren. Zo verandert de kleur wat als de telefoon bijvoorbeeld een andere lichtinval heeft.

Als dat bericht klopt, missen we helaas een groene variant van de iPhone 14. Apple introduceerde dit jaar de kleur voor de 13 en de 13 Pro. Een kleur die er wat ons betreft er prachtig uitziet. Wellicht komt deze er een jaar later alsnog net zoals bij de paarse variant.