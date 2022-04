iPhone 14 vs iPhone 13: zo veel kleiner is de gloednieuwe notch

Dat de iPhone 14 een kleine notch gaat krijgen lijkt zo goed als zeker te zijn. Na een aantal gelekte renders en afbeeldingen duiken er nu opeens de schermpanelen van de aankomende smartphones op. Kans voor ons om voor de eerste keer een blik te werpen op de verbetering.

De foto van de nieuwe panelen is afkomstig van Weibo: een Chinees social-mediaplatform dat het beste te vergelijken is met Twitter. Naast de kleinere notch zijn er nog een aantal andere zaken die opvallen.

iPhone 14 met kleinere notch

De iPhone 14, die in de herfst van 2022 op de markt gaat verschijnen, heeft een kleinere notch. Dat is de inkeping van het scherm waar de selfiecamera en Face ID-technologie huishouden. In de afgelopen jaren bleef deze zo goed als het zelfde, maar in 2022 brengt Apple daar verandering in. Er werd eerder al gesproken over een pilvormige notch, maar nu zien we ook echt wat dit precies inhoudt.

Op de uitgelekte foto van Weibo (via 9to5Mac) zijn alle schermpanelen van de nieuwe iPhone 14-serie te zien. Waar de instapmodellen gebruikmaken van het huidige concept, pakken de Pro-modellen het anders aan. De pilvormige notch zorgt ervoor dat consumenten, die simpelweg meer geld willen betalen, meer scherm krijgen. Het lijkt erop dat de selfiecamera zich aan de rechterkant van de inkeping bevindt, waar de Face ID-technologie links zit.



Naast de nieuwe inkeping maken de iPhone 14 Pro en Pro Max ook gebruik van dunnere schermranden. De Aspect Ratio van de schermen lijkt overigens ook te verschillen. Waar de reguliere modellen gebruikmaken van 20:9, zijn de Pro-toestellen voorzien van 19.5:9.

Dit zijn de nieuwe formaten

Niet alleen de voorkant van de iPhone 14, maar ook de achterkant lekte deze week uit. Via deze weg krijgen we een goed beeld van hoe groot de nieuwe formaten precies zijn. De mini is zoals verwacht verdwenen en heeft ruimte gemaakt voor de Max. Dit toestel is qua formaat net zo groot als de iPhone 14 Pro Max, maar heeft dan wel dezelfde features als het instapmodel.

