Hoe de 2022 iPad Air-batterij een stuk makkelijker te vervangen is

De vorige maand verschenen iPad Air (2022), is op één handig punt gelukkig zeer gemakkelijk te repareren wanneer er iets fout gaat. Het apparaat is intern namelijk fijn opgebouwd, waardoor het vervangen van de accu een eitje is. Tenminste, als we de reparateurs van iFixit mogen geloven.

Tot nu toe hebben we in elk geval nog geen reden gehad om aan het oordeel van iFixit te twijfelen. De mensen daar gaan altijd accuraat te werk en weten waar ze het over hebben. Bovendien kunnen we allemaal meekijken naar het proces, omdat het bedrijf altijd video’s plaatst over hun bevindingen van nieuwe apparaten.

iFixit oordeelt over iPad Air (2022)

Dat is nu wederom gebeurd voor de iPad Air (2022). Uit de video blijkt dat de tablet beschikt over speciale lusjes waarmee je de accu’s gemakkelijk uit hun houders haalt. Voorgaande iPad-modellen hebben accu’s die waren voorzien van flinke lijmlagen, waardoor vervangen altijd een nachtmerrie was voor experts.

Niet alleen reparatiewinkels, maar ook de doe-het-zelvers onder ons kunnen door deze aanpassing de accu’s gemakkelijker vervangen. Dat is natuurlijk super duurzaam en scheelt ook nog eens in de portemonnee. Ga je echter naar een officiële Apple-winkel of -serviceprovider, dan gebeuren er helaas minder duurzame dingen.

Toch compleet vervangen?

Breng je een iPad Air uit 2022 naar zo’n plek vanwege accuproblemen, dan is de kans zeer groot dat het complete apparaat alsnog vervangen wordt. Dat meldt Macrumors, op basis van een bron die bekend is met dat nieuws. Je zou dan verwachten dat Apple op z’n minst kijkt of het probleem simpeler op te lossen is.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Apple lusjes toevoegt aan accu’s van apparaten. Ook de nieuwe iPad mini 6 heeft ze. Daarnaast komen we ze tegen in de 14 en 16 inch modellen van de MacBook Pro. De accu van de nieuwe mini zit echter alsnog helemaal vast dankzij een flinke lijmlaag, aldus iFixit.

YouTube