iOS 16: ‘verbeterde meldingen, einde irritatie en geen herontwerp’

Apple voert met iOS 16 een paar gewenste verbeteringen door voor de iPhone. Dat is het bericht dat Mark Gurman, technologie journalist bij Bloomberg, in zijn nieuwsbrief Power On heeft.

Uiteraard wordt er in de editie van deze week ook gesproken over watchOS 9 en macOS 13. Zijn de updates iets om naar uit te kijken?

iOS 16 brengt verbeteringen naar je iPhone

Sydney, dat is de codenaam die Apple gebruikt voor iOS 16. Het Amerikaanse bedrijf kondigt het nieuwe besturingssysteem tijdens WWDC 2022 aan. Het volledig digitale evenement vindt plaats van 6 juni tot en met 20 juni. Vanaf dat moment kunnen ontwikkelaars en betatesters mogelijk al aan de slag met de nieuwe versie van de software.

Wat iOS 16 dan in zijn volledigheid te bieden heeft weten we over twee maanden, maar tot die tijd moeten we het doen met informatie zoals we die gisteren gepresenteerd kregen. Bloomberg Journalist Mark Gurman geeft in zijn Power On-nieuwsbrief alvast een klein voorproefje van de nieuwe iPhone-software.

“iOS 16 brengt significante verbeteringen voor het gehele systeem. Denk aan een update voor meldingen en nieuwe gezondheidsfeatures.”

Een volledig herontwerp hoeven we overigens niet te verwachten. Ondanks het feit dat het systeem sinds iOS 7 bijna niet meer is aangepast qua ontwerp, laat Gurman weten dat Apple er ook dit jaar geen plannen voor heeft.

watchOS 9 en macOS 13

Tijdens WWDC22 krijgen we niet alleen iOS 16 te zien. Zo verwacht Gurman dezelfde verbeteringen voor iPadOS 16, al kan dit systeem wel een kleine makeover met zich meedragen. Er wordt rekening gehouden met ontwerp dat zich meer richt op multitasken.

Voor watchOS 9, de software voor de Apple Watch, wordt er ook gewerkt aan nieuwe gezondheidsfeatures. Gurman heeft alleen nog geen flauw idee wat macOS 13, het nieuwe systeem voor je Mac, precies gaat brengen. Zo is hij zelfs niet op de hoogte van de naam die Apple wil gebruiken.

Wat Gurman wel wist te vertellen is dat Apple van plan is om een nieuwe MacBook Air op de markt te brengen. Tijdens WWDC 2022 verwacht de bekende Bloomberg journalist ook een 24-inch iMac en een nieuwe Mac mini.

