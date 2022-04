Hoe de iOS 16-bèta ons meer over de Apple mixed reality-headset gaat vertellen

Bloomberg-redacteur Mark Gurman doet een stoutmoedige voorspelling: iOS 16 bevat straks informatie over de mixed reality-headset van Apple. De verwachting is dat Apple die versie van het mobiele besturingssysteem aankondigt tijdens WWDC 2022. Dat is de ontwikkelaarsconferentie dat maandag 6 juni van start gaat.

Dat is tevens het moment waarop Apple meer gaat vertellen over een ander besturingssysteem, genaamd RealityOS of rOS. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat Apple een geheel nieuwe hardwarecategorie uit de doeken doet. Maar alvast een kijkje in de keuken van de software die erop draait, moet toch wel lukken.

iOS 16 verklapt wat over headset

Apple toont namelijk – normaliter – geen consumentenproducten tijdens de ontwikkelaarsconferentie. Die conferentie staat in het teken van software en is met name gericht op ontwikkelaars. Echter, voor gewone gebruikers is het ook altijd interessant om te zien wat het bedrijf in petto heeft voor de komende maanden.

Zo is iOS 16 een product waar heel veel mensen mee te maken krijgen. Die versie van het systeem staat waarschijnlijk volop in de kijker tijdens WWDC. En aangezien de mixed reality-headset van Apple waarschijnlijk eind 2022 verschijnt, kan het gebeuren dat er enkele verwijzingen naar dat apparaat in de softwarebasis staan.

Mixed reality-headset van Apple

Als het klopt dat de mixed reality-headset eind 2022 verschijnt, komt die dus uit tijdens de levenscyclus van iOS 16. Een bron van de Bloomberg-journalist vertelt hem dat dit het geval is. Ook vertelt die persoon dat Apple voor interne doeleinden de projectnaam Sydney gebruikt voor de onaangekondigde headset.

Mocht het inderdaad gebeuren dat iOS 16 straks bomvol verwijzingen staat naar de headset, dan is de kans groot dat Apple binnenkort meer gaat vertellen over de mogelijkheden. De onthulling van het apparaat laat nog even op zich wachten; maar kijken wat rOS ons straks te bieden heeft, kan ook interessant zijn.

Bloomberg