Eerste iOS 15.5-bèta hint naar nieuwe naam voor iTunes Pass

Op moment van schrijven kunnen ontwikkelaars, die meedoen met Apple-beta’s, de eerste versie van iOS 15.5 voor hun iPhone downloaden. Uit die bèta blijkt dat het systeem een populair onderdeel van de Apple Wallet van een andere naam voorziet. De iTunes Pass gaat voortaan onder een andere naam door het leven.

Wanneer er een verse bèta klaarstaat voor ontwikkelaars (of gebruikers), dan is het altijd tof om te zien naar welke veranderingen je kunt uitkijken. Soms zijn die aanpassingen groot, maar in veel gevallen krijgen we te maken met kleine veranderingen. En dat is nu het geval, als we kijken naar de iTunes Pass-naamswijziging.

iPhone noemt iTunes Pass straks anders

De iTunes Pass, die je binnen de Apple Wallet gebruikt, krijgt in de bèta van iOS 15.5 namelijk de naam Apple Account Card. Met de iTunes Pass is het mogelijk tegoed aan je account toe te voegen. Zo hoef je niet met een omweg nog een code in te voeren; je koopt dat tegoed dan direct in de digitale Apple-winkel.

De nieuwe Apple Account Card werkt ongeveer hetzelfde als de in Amerika gelanceerde Apple Card. Zo kun je via Apple Pay afrekenen en heb je dus geen gedoe meer met QR-codes. Kortom: niet alleen het opwaarderen moet gemakkelijker gaan, ook het betalen van goederen gaat op positieve wijze op de schop.

Functie is nog niet actief

Tenminste, dat is wat nu blijkt uit de gelekte informatie. Apple heeft de functie nog niet geactiveerd in deze versie van de bèta voor ontwikkelaars, waardoor ze de Apple Account Card dus nog niet kunnen gebruiken op hun iPhone. Het is ook niet duidelijk wanneer Apple de functie wel precies besluit te activeren.

Daarnaast is het nog maar de vraag of de nieuwe kaart aanwezig is in de openbare versie van iOS 15.5. Het gebeurt nog wel eens dat Apple functies of aanpassingen test binnen een specifieke bèta, die vervolgens afwezig zijn wanneer de finale release uitrolt. We moeten dus nog even afwachten wat Apple in petto heeft.

9to5Mac