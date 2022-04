iOS 15.5: alle features en verbeteringen die naar je iPhone komen

Mensen met een iPhone in huis kunnen zich op gaan maken voor iOS 15.5. Apple is druk bezig met het ontwikkelen van het nieuwe besturingssysteem dat later dit jaar verschijnt. Wat kunnen we er van verwachten?

iOS 15.4 was een prettige update die verschillende nieuwe functionaliteiten uitrolde voor de iPhone. Helaas ging het op gebied van de batterij even mis, maar consumenten kregen wel eindelijk toegang tot Universal Control en nieuwe Emoji. Wordt iOS 15.5 net zo’n grote update?

Dit artikel is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is na de eerste betaversie die Apple uitrolde. Zodra functionaliteiten en verbeteringen verdwijnen of toegevoegd worden aan het systeem, werken we dit artikel bij.

De nieuwe functionaliteit van iOS 15.5

De eerste betaversie laat nog niet ontzettend veel van het besturingssysteem zien. We zullen dit artikel binnenkort verdelen in secties met ‘verbeteringen’, ‘ toevoegingen’ en ‘probleemoplossingen’. Voor nu zetten we de vijf grootste zaken op een rijtje van iOS 15.5.

Apple Music voor klassieke muziek

In 2021 nam Apple de streamingdienst Primephonic over. Sindsdien duikt er steeds meer informatie op over een speciale Apple Music-app voor klassieke muziek. iOS 15.5 laat zien dat de ontwikkelingen mogelijk in een verder stadium zijn dan gedacht.

Verwijzingen zoals ‘open in Apple Classical’ en ‘Open this in the new app designed for classical music’ duiken op in de code van iOS 15.5.

Apple Pay Cash

Binnen de Cash-sectie van Apple Pay is het vanaf iOS 15.5 mogelijk om je geld makkelijker te beheren. Zo worden er een Verzoek- en Verzend-knop toegevoegd aan de app. Je kunt hiermee een betaalverzoek sturen of geld naar iemand anders overmaken.

SportsKit

Apple bouwt in iOS 15.5 de SportsKit verder uit. Dat heeft logischerwijs te maken met de start van de Major League Baseball-uitzendingen die het bedrijf gaat verzorgen op Apple TV+.

In de code van het besturingssysteem duiken ook verwijzingen op naar de TV-app, waar gebruikers live scores kunnen zien.

Nieuwe naam iTunes Pass

Apple introduceert met iOS 15.5 waarschijnlijk een nieuwe naam voor de iTunes Pass. Deze zal omgedoopt worden naar Apple Balance. Althans, daar wordt in het nieuwe besturingssysteem naar gerefereerd.

Check het bovenstaande artikel voor meer informatie.

iOS 15.5: tip voor Universal Control

Het kan zijn dat de betaversie van iOS 15.5. en iPadOS 15.5. ervoor zorgt dat Universal Control niet meer werkt. Apple waarschuwt testgebruikers voor een ontbrekende ondersteuning voor apparaten met een ouder besturingssysteem.

Het Amerikaanse bedrijf raadt aan al die apparaten te voorzien van de meest recente versie. Het is uiteraard wel de vraag hoeveel waarde jij hecht aan Universal Control.