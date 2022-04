Waarom Instagram je smeekt geen TikTok-filmpjes door te plaatsen

Instagram voert enkele veranderingen door aan het platform waar videomakers wellicht niet altijd evenveel aan gaan hebben. De veranderingen zijn onderverdeeld in drie dingen. Zo zijn producttags nu beschikbaar voor iedereen en kun je jezelf een categorie meegeven. Ook beoordeelt de dienst video’s op originaliteit.

De baas van Instagram, Adam Mosseri, legt alles uit in een video in een recent geplaatste tweet. “Wanneer je zelf iets origineels maakt, dan verdien je het om daar veel credits voor te krijgen. Zeker in vergelijking met iemand die iets deelt dat eerder door een ander gepubliceerd is”, legt Mosseri uit in de korte video.

Instagram geeft originele content voorrang

Instagram gaat dus proberen om originele content voorrang te geven, in elk geval ten opzichte van eerder geplaatste video’s. Mosseri kan het mooi verwoorden, maar wat de CEO zegt is dat die liever geen content wil van concurrenten als TikTok. Veel videomakers plaatsen namelijk hun korte video’s op allerlei platformen tegelijkertijd.



📣 New Features 📣 We’ve added new ways to tag and improved ranking: – Product Tags

– Enhanced Tags

– Ranking for originality Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr — Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022

Dat Instagram hier voor kiest, is niet heel vreemd. Meta, het moederbedrijf, ziet Facebook en de fotodeeldienst als platforms voor videomakers en niet meer als tools voor contact onderhouden met je vrienden. En in dat opzicht is originele content belangrijk, want dat geeft reden om als kijker terug te komen naar een app of dienst.

Het gaat in het bijzonder om Reels

Het gaat hier ook in het bijzonder om Instagram Reels, het korte videoformaat van het bedrijf. Reels lijkt op TikTok, waardoor het voor makers dus gemakkelijk is om content de crossposten. Datzelfde geldt voor video’s die verschijnen op YouTube Shorts. Het is allemaal één pot nat en daar probeert Mosseri nu van weg te sturen.

Reels voelt soms al aan als een TikTok-kloon, niet in de laatste plaats omdat het logo van de concurrent gewoon zichtbaar is in Reels-video’s. Hoe Instagram precies op originaliteit gaat beoordelen, is niet helemaal duidelijk. De manier van werken vergt wat vindingrijkheid, omdat het ook het platform als geheel niet mag beschadigen.