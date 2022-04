Instagram is blij met Reels-makers, maar gaat ze wel minder betalen

Er zijn heel veel mensen die hun geld verdienen door Reels op Instagram op te posten, maar die inkomsten gaan hard achteruit de laatste tijd. Bovendien gaan de eisen qua metrics omhoog, waardoor een goede omzet behalen dus heel moeilijk is geworden. Per view is die omzet van videomakers tot zeventig procent minder nu.

Daardoor moeten die videomakers veel meer views halen dan voorheen het geval was. Dat blijkt allemaal uit berichtgeving van de Financial Times. Dat geld komt uit het Reels Play Bonus Program, dat afgelopen juli aangekondigd werd. Maak je TikTok-achtige Reels op Instagram, dan betaalt de fotodienst je dus voor de moeite.

Instagram betaalt videomakers veel minder

Voorheen kon je per maand nog wel eens rekenen op 600 tot 35.000 dollar, wanneer je video’s bepaalde doelen behalen. Maar de laatste tijd heerst er veel onrust in de community. Want de regels en doelen veranderen, waardoor het voor videomakers dus helemaal niet meer duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.

Instagram communiceerde namelijk niet over de wijzigingen van het beleid, aldus Reels-makers. Eén videomaker laat tegenover de Financial Times weten dat het aantal views voor diegene z’n omzet flink omhoog is gegaan. Voor 35.000 dollar had diegene eerst 58 miljoen views, maar nu ineens 359 miljoen views nodig.

Het bleek om een test te gaan

Uit een reactie van Instagram bleek dat het om een test ging. Het bedrijf testte verschillende beloningen voor videomakers, waardoor de bedragen de laatste tijd fluctueren. Meta, het moederbedrijf, is op zoek naar een goed prijsmodel voor de content. Of het bedrijf dat nu gevonden heeft, dat laat het helaas niet weten.

De pot voor videomakers bestaat uit een bedrag van één miljard dollar voor 2022. Dat geld gaat naar videomakers op zowel Instagram als Facebook. Nu er minder geld binnenkomt voor sommige creators, moeten ze misschien uitwijken naar andere platformen. Denk dan aan concurrenten als TikTok en Snapchat.