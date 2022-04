Ja, we krijgen een nieuwe iMac Pro en M3 iMac, maar niet in 2022

Het ziet ernaar uit dat Apple achter de schermen werkt aan een nieuwe iMac en een Pro-versie die voorzien zijn van een M3-processor. De nieuwe modellen verschijnen waarschijnlijk niet in 2022. Ondertussen kijken veel Apple-gebruikers uit naar nieuwe Mac-computers die een M2-processor onder de motorkap hebben.

Eerder kwam in het nieuws dat Apple werkt aan acht nieuwe Mac-modellen, die voorzien worden van de aankomende M2-processor. Ook moet er nog een negende Mac verschijnen die nog een ‘ouderwetse’ M1-processorvariant heeft. Dat moet allemaal nog dit jaar gaan gebeuren, aldus geruchtenmakers.

iMac Pro en M3 iMac

Dat klinkt leuk en aardig, maar ondertussen lijkt Apple zich ook alvast voor te bereiden op wat daarna komt. In de nieuwe Power On-nieuwsbrief van Bloomberg-redacteur Mark Gurman staat namelijk dat Apple werkt aan een nieuwe iMac Pro en M3 iMac. Die modellen moeten, volgens Gurman, in 2023 uitkomen.

Als we Gurman mogen geloven, dan test Apple de nieuwe en nog onaangekondigde M3-processor al achter de schermen. De redacteur geeft geen details over de nieuwe chipset, maar vertelt wel alvast wanneer we hem op z’n vroegst kunnen verwachten. Mogelijk moeten we tot eind 2023 gaan wachten op de chip.

Die iMac komt er wel

Ondanks het feit dat Apple het zelf al een tijdje niet meer over de iMac Pro heeft, gelooft Gurman nog steeds in het apparaat. “De iMac Pro komt eraan, maar reken er niet op dat dit snel gebeurt”, schrijft hij in z’n nieuwsbrief. Het Pro-model is al maandenlang een geliefd onderwerp van gesprek van menig geruchtenmaker.

En met reden. Want toen het Pro-model verscheen, was het een waardig alternatief voor de iMac van destijds. Maar goed, voorlopig zijn er genoeg apparaten om naar uit te kijken. Zoals nieuwe MacBook Air-, MacBook Pro en Mac mini-modellen, om maar een aantal voorbeelden te geven.

Bloomberg