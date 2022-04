Idris Elba schittert in nieuwe thriller op Apple TV+

Apple TV+ heeft vandaag de nieuwe thriller Hijack aangekondigd. De hoofdrol is voor de bekende acteur Idris Elba.

Idris Elba is een van de grotere namen in Hollywood. De Britse acteur speelde al in verschillende grote films en series. Misschien wel het bekendst is hij van Luther, maar we zagen hem ook al in The Harder They Fall en The Suicide Squad. Bovendien is hij een van de acteurs die genoemd wordt om de nieuwe James Bond te spelen.

Idris Elba aan het werk voor apple TV+

Maar voordat we Elba mogelijk in actie zien als James Bond, gaat hij eerst nog aan de slag voor Apple TV+. Daar heeft hij de hoofdrol te pakken in de nieuwe serie Hijack. Achter de schermen is hij bovendien betrokken als uitvoerend producent.

Het is niet raar dat Elba samenwerkt met Apple TV+. De acteur sloot met zijn productiemaatschappij eerder een first look-deal met de streamingdienst. Dat betekent dat wanneer hij een idee voor een serie of film heeft, deze als eerst pitcht bij Apple TV+. Die kan besluiten of het daar wel of niet verder mee wil.

Dit is Hijack

Hijack heeft dit proces dus doorstaan. De thriller volgt een reis van een gekaapt vliegtuig terwijl het zijn weg naar Londen vindt over een vlucht van zeven uur. De autoriteiten op de grond zoeken naar antwoorden. Elba speelt Sam Nelson, een ervaren onderhandelaar in de zakenwereld die moet opstaan en al zijn bedrog moet gebruiken om te proberen de levens van de passagiers te redden. Zijn risicovolle strategie kan tegelijkertijd de ondergang zijn.

Van de serie mogen we veel verwachten. Schrijvers van Hijack zijn George Kay, die eerder al verantwoordelijk was voor Lupin en Criminal. Die laatste serie maakte hij met Jim Gield Smith, die tevens bij Hijack betrokken is.

Verder is nog veel over het nieuwe project van Idris Elba onbekend. Zo weten we nog niet wie er naast de acteur nog meer in de serie gaan spelen. Bovendien weten we ook nog geen releasedatum. Afwachten dus voor meer informatie!